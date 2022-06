סו בירד היא מסוג השחקניות שקשה לשים את האצבע על מה היא עושה כל כך טוב, פשוט יש לה את זה. אייקון הכדורסל, שהודיעה על פרישה בתום העונה הנוכחית, מככבת כבר 20 שנה ב-WNBA אחרי שנבחרה ראשונה בדראפט 2002 על ידי הסיאטל סטורם ועשתה קריירה מופלאה באוניברסיטת קונטיקט.

רשימת ההישגים של בירד על המגרש או מחוצה לו היא אינסופית ומציבה אותה בשורה אחת עם הגדולים והגדולות של הכדורסל והספורט העולמי בכלל. מאיפה מתחילים את הרשימה? 5 מדליות זהב אולימפיות, 4 אליפויות WNBA בשלושה עשורים שונים עם אותה קבוצה, 2 אליפויות מכללות, 12 פעמים אולסטאר, 5 אליפויות יורוליג, 4 פעמים אלופת עולם וההישגים לא נגמרים.

I’ve decided this will be my final year. I have loved every single minute, and still do, so gonna play my last year, just like this little girl played her first ☺️ #TheFinalYear @seattlestorm pic.twitter.com/Uo2YqCCKUD

— Sue Bird (@S10Bird) June 16, 2022