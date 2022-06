דליפת גז כלורין בנמל עקבה: לפחות 10 הרוגים ומאות נפגעים נוספים

דליפת גז כלורין בנמל עקבה שאירעה אתמול (שני) גרמה ל-10 הרוגים לפחות באזור הנמל ולמאות נפגעים. הדרכים לעיר נחסמו, ותיירים מפונים מאזור הדליפה. התושבים בעיר התבקשו להסתגר בבתיהם ולסגור את החלונות.

צילום הוידאו מאזור הנמל, מראה התפשטות של ענן צהוב רעיל מאניה העוגנת בנמל. הגז דלף ממיכל אחסון בעת העמסתו לאניה, אשר הייתה אמורה להוליכו לג'יבוטי באפריקה. לפי הסרטונים מהאירוע ניתן להבחין במיכל נשמט מהמנוף, מתבקע, וגורם להתפשטות הגז הרעיל, המשמש כחומר חיטוי ולטיהור מים, בריכוזים נמוכים. דליפה של מיכל כלורין באוויר הפתוח היא קטלנית במרחקים קרובים.

אתר אל-ערביה דיווח הלילה על 10 הרוגים ו-251 נפגעים משאיפת גז. בשל היקף הנפגעים בעיר, תוגברו כוחות רפואה שהגיעו גם מערים אחרות בירדן וכוחות הצבא הירדני נפרשו גם הם לסיוע בטיפול בדליפה.

BREAKING: Authorities said a poisonous gas leak in Jordan's southern port city of Aqaba on Monday killed at least ten people and injured 250 others. pic.twitter.com/kKuVhaZhWq

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) June 27, 2022