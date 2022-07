לפחות 21 הרוגים בהפצצה ליד אודסה: "הרוסים מכוונים לאזרחים"

פיצוצים חזקים הרעידו הבוקר (שבת) את העיר מיקולאייב שבדרום אוקראינה, יממה אחרי שלפחות 21 בני אדם נהרגו במתקפת טילים רוסית אחרת בעיירה בילהורוד-דניסטרובסקי שליד אודסה.

"יש פיצוצים חזקים בעיר, הישארו במקלטים", כתב ראש העיר מיקולאייב לאזרחים בטלגרם, נשמעו גם אזעקות. הפיצוצים הבוקר התרחשו אחרי שלטענת האוקראינים, ביום רביעי האחרון נהרגו שמונה בני אדם מפגיעת טיל שיוט רוסי בבניין מגורים במיקולאייב.

באוקראינה טוענים כי מתקפות הטילים הרוסיות מכוונות ישירות לעבר מטרות אזרחיות. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר אמש בנאומו הלילי כי המתקפה אתמול ליד אודסה, שהובילה כאמור ל-21 הרוגים לפחות, הייתה "טרור רוסי מכוון, ולא טעות או פגיעה מקרית". 16 מההרוגים נפגעו בהפצצה של בניין מגורים בן תשע קומות, וחמישה נוספים נהרגו ממתקפה על אתר נופש סמוך.

"הטילים האלה, Kh-22, תוכננו להשמיד נושאות מטוסים וספינות מלחמה גדולות אחרות, והצבא הרוסי השתמש בהם נגד בניין רגיל בן תשע קומות עם אנשים אזרחיים רגילים", אמר במסיבת עיתונאים ביום שישי.

הצבא האוקראיני פרסם הבוקר גם הערכות לגבי היקף האבידות בצד הרוסי: לטענת קייב, כ-35,870 חיילים רוסים מתו מפרוץ הלחימה, 1,582 טנקים רוסיים הושמדו, וכך גם 217 מטוסים, 186 מסוקים, 800 מערכות ארטילריות ועוד.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of July 2, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/qsmbuNQ4wg

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 2, 2022