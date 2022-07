שריקת הפתיחה: נבחרת אנגליה תפגוש את אוסטריה ביורו הנשים

נבחרת אנגליה תפתח הערב (רביעי 22:00, שידור בספורט 1) את טורניר יורו הנשים 2022. הנבחרת האנגלית שמגיעה כפייבוריטית לזכייה בתואר, תארח את נבחרת אוסטריה באצטדיון האולד טראפורד של מנצ'סטר יונייטד.

משחק הפתיחה החגיגי צפוי להיערך מול אצטדיון מלא של 74 אלף צופים, שיא במשחק במסגרת אליפות אירופה. הטורניר הנוכחי יהיה הגדול ביותר אי פעם, עד כה נמכרו מעל חצי מיליון כרטיסים, כפול מכמות הכרטיסים שנמכרו ביורו 2017 שנערך בהולנד.

