הפרלמנט האירופי אישר: גז וגרעין יכללו בסיווג השקעות חיוניות

הפרלמנט האירופי הצביע היום (רביעי) בעד הכללת פרויקטים המתבססים על גז ואנרגיה גרעינית בסטנדרטים גבוהים תחת הסיווג השקעות חיוניות למעבר אנרגטי. כנגד ההחלטה התגבש מיעוט משמעותי שרואה בכך כישלון בהתמודדות עם משבר האקלים ותחליף לא ראוי לשימוש מקסימלי באנרגיות מתחדשות.

BREAKING: Catastrophal vote on the #taxonomy in the @Europarl_EN. Nuclear & gas can now be labelled as green technologies. This is pure greenwashing. We need investment in renewables instead of Putin's gas. #NotMyTaxonomy pic.twitter.com/aJ6hkwy26Y — Thomas Waitz (@thomaswaitz) July 6, 2022

ההחלטה לא קובעת אילו פרויקטים יקומו, אלא קובעת סטנדרט אירופי משותף למה נחשב מקיים ומה לא. התמוכים בשימוש בגרעין ובגז לא טענו שאלו אנרגיות נקיות וירוקות, אלא שהן נדרשות לעשורים הקרובים לטובת קידום מעבר לאנרגיה ירוקה ונטישת שאר הדלקים הפוסיליים, בעיקר פחם ונפט.

החלטה זו גרמה לאכזבה רבה בקרב פעילי סביבה ופוליטיקאים ממפלגות ירוקות ברחבי האיחוד, שלא הצליחו להשיג רוב בהצבעה על ביטול המעמד הנחשק לפרויקטים בגז ובגרעין. ארגון גרינפיס אמר בתגובה להחלטה: "האיחוד האירופי קיבל היום החלטה נוראית. הוא הפנה את גבו לעצת מדעני אקלים, התעלם מקריאה של קבוצת בכל אירופה וחיזק את המאמץ המלחמתי הרוסי".

The European Parliament just voted to label fossil gas as “green” energy. This will delay a desperately needed real sustainable transition and deepen our dependency on Russian fuels. The hypocrisy is striking, but unfortunately not surprising.

This is still #NotMyTaxonomy — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 6, 2022

פרויקטים בגז שיוכיחו רמת פליטות נמוכה של גזי חממה ופרויקטים של אנרגיה גרעינית שיוכיחו רמת בטיחות גבוהה, יוכלו לזכות ממוסדות האיחוד לתנאי מימון נוחים ולעתים גם לסובסידיות ממשלתיות. במקביל, עקב התלות הבעייתית באספקת פחם, נפט וגז מרוסיה, גם פרויקטים אחרים, שלא עומדים בסטנדרטים הללו, צפויים לקבל תמיכה ממדינות האיחוד, כדי לפתח חלופות אספקה לאותם מוצרים, שלא דרך רוסיה.

לקראת ההצבעה, משרד האנרגיה האוקראיני קרא לאיחוד לתמוך בהכללת הגז והגרעין בסיווג ההשקעות של אנרגיה מקיימת, לאור הנתח המשמעותי של מגזר הגז בכלכלה האוקראינית.