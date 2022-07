הישג היסטורי: ניצחון ראשון לרוכב בקבוצה ישראלית בטור דה פראנס

סיימון קלארק, הרוכב האוסטרלי של ישראל פרמייר טק, ניצח הערב (רביעי) את הקטע החמישי של טור דה פראנס, מרוץ האופניים היוקרתי בעולם. מדובר בהישג נהדר עבור הקבוצה הישראלית, שהוקמה לפני שנים ספורות וסבלה מעונה לא קלה ומאכזבת.

קלארק (35) הצליח לסיים ראשון אחרי פיניש נהדר, בקטע שכלל 19 ק"מ קשים, מפרכים ומסוכנים של נסיעה על אבני שפה. זה בסך הכל ניצחון שלישי לקבוצה הישראלית באחד משלושת הטורים היוקרתיים, אחרי ניצחונות קודמים בקטעים בוואלטה דה אספניה (דן מרטין, 2020) וג'ירו ד'איטליה (אלכס דאוסט, 2020).

עוד בקבוצה הישראלית – יאקוב פוגלסון הדני, שסיים במקום ה-19, מדורג במקום ה-21 הכללי. כריס פרום, אלוף הטור ארבע פעמים בעבר, מדורג במקום ה-80 הכללי.

ווט ואן ארט ממשיך להחזיק בחולצה הצהובה, על אף שהתרסק במהלך הקטע היום. הוא מוביל בדירוג הכללי ב-13 שניות על נילסון פאולס (ארה"ב). טדיי פוגצ'אר, האלוף של השנתיים האחרונות, הרוויח זמן חשוב היום כאשר פתח פער של 14 שניות מיריביו.

סילבן אדאמס, מבעלי הקבוצה, אמר: "שלום ישראל, יש לנו חדשות מיוחדות ושמחות בשבילכם: קבוצת ישראל פרמייר טק ניצחה לראשונה בהיסטוריית הקבוצה שלב בטור דה פראנס. כעת ניצחנו שלב בכל שלושת הגרנד טורים – בוואלטה, בג'ירו וכעת לשמחתנו גם בטור דה פראנס. אנחנו עוד בשלב מוקדם של התחרות, אבל זה כנראה הניצחון הכי גדול שלנו".

???? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????? ????????????????????????! ????

A historic day for our team as @SimoClarke wins stage 5 of Tour de France, the first ever Tour victory for IPT!

Bravo Simon!

July 6, 2022