משבר האנרגיה באירופה מחריף, ועלול לגבות קורבנות עם עלייה של עשרות אחוזים במחירי החימום

משבר האנרגיה באירופה, שמתבטא בהתייקרות מחירי הגז והפחם, הולך ומחריף. במידה והוא יימשך אל תוך החורף האירופי, הוא עלול לגבות קורבנות בנפש.

עלות החימום הביתי בבריטניה למשל, צפוייה לזנק לקראת החורף ב-65%, כך שתקרת ההוצאות השנתית לחימום משק בית תגיע באוקטובר ל-3,244 לירות סטרלינג, לעומת 1,971 לירות סטרלינג באפריל.

לעליית המחירים צפויה השפעה קשה על האוכלוסייה ובעיקר על הקשישים, כשההכנסה המינימלית לפנסיונר בבריטניה היא 185 ליש״ט לשבוע, בעוד עלות החימום הממוצעת למשק בית תגיע ל-65 ליש״ט.

New predicted typical energy bill is £62.40 a week from October and £64.70 from January. Basic state pension £141.85 for older pensioners and £185.15 for younger ones. This is 46% of old by January and 35% of new. Pension credit – minimum income for single pensioner is – £182.60

— Paul Lewis (@paullewismoney) July 9, 2022