שבדיה הביסה את פורטוגל והולנד את שוויץ בדרך לרבע גמר היורו

נבחרת שבדיה הביסה הערב (ראשון) 0:5 את נבחרת פורטוגל והבטיחה את המקום הראשון בבית מספר 3. בעקבות הניצחון שבדיה נמנעה ממפגש ברבע הגמר מול צרפת. במשחק השני בבית נבחרת שוויץ הייתה טובה יותר לאורך כמעט 80 דקות, אך התעוררות של הולנד בסיום הבטיחה לה את המקום השני בבית עם ניצחון 1:4.

בדקה ה-21 כדור קרן נהדף על-ידי השוערת הפורטוגלית, פליפה אנגלדל הגיעה לכדור החוזר ובעטה לפינה. בדקה ה-45 תרגיל של נבחרת שבדיה בבעיטה חופשית. קוסבאר אסלני מסרה כדור מאגף ימין אחורנית לפליפה אנגלדל שהגיעה בריצה ובעטה את הכדור פנימה. עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה פורטוגל התפרקה, כדור קרן של שבדיה הגיעה לקרול קוסטה שכבשה לשערה את השלישי של שבדיה.

Filippa Angeldal Kosovare Asllani

How good have both of them been in the first half?

