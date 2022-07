בלגיה ניצחה את איטליה ועלתה לרבע גמר היורו, צרפת סיימה בתיקו עם איסלנד

נבחרת בלגיה הפתיעה אמש (שני) 0:1 את נבחרת איטליה ועלתה מהמקום השני בבית מספר 4 לרבע הגמר. נבחרת צרפת שכבר הבטיחה את המקום הראשון בבית, לא הרשימה בתיקו 1:1 עם איסלנד.

שתי הקבוצות הגיעו למשחק בידיעה שהקבוצה המנצחת תזכה במקום ברבע הגמר מול שבדיה. בדקה ה-49 כדור שנהדף מהגנת איטליה הגיעה לטינה דה קייני שבעטה אותו מ-16 פנימה. בעקבות הניצחון בלגיה עלתה לראשונה בתולדותיה לרבע הגמר. איטליה מסיימת טורניר מאוד מאכזב מבחינתה.

