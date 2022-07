אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך עם 2:1 על ספרד בהארכה

ניצחון של מאמנת. נבחרת אנגליה ניצחה אתמול (רביעי) 1:2 בהארכה את ספרד ועלתה לחצי הגמר בטורניר הביתי. ספרד הייתה טובה יותר במשך 80 דקות והובילה במשחק, אבל חילופים נועזים של המאמנת סרינה ויחמן הובילו למהפך במשחק וניצחון חשוב בדרך לחצי הגמר.

משחקי רבע הגמר נפתחו עם משחקה של אנגליה המארחת, ששלטה בצורה בלתי מעורערת בשלב הבתים עם שלושה ניצחונות 0:1 על אוסטריה, משחק השיא 0:8 על נורבגיה ו- 0:5 על צפון אירלנד. ספרד סיימה את שלב הבתים במקום השני,לאחר שניצחה בדרך 1:4 את פינלנד ו-0:1 את דנמרק, והפסידה 2:0 לגרמניה.

בשלב הבתים ספרד הייתה הקבוצה בעלת החזקת הכדור הטובה בטורניר, במקום השני הייתה אנגליה. בתחילת המשחק אנגליה הצליחה לשלוט יותר בקצב ובכדור, אך ספרד לא נלחצה ומהר מאוד לקחה את ההובלה במגרש, הגיעה למספר הזדמנויות והשתלטה על המשחק.

ההחזקה הספרדית בכדור הובילה את אנגליה להתגונן ואת הספרדיות לתקוף מהאגפים, אך להגיע למעט מאוד מצבים מסוכנים. בדקה ה-37 אלן ווייט האנגלייה כבשה שער אחרי הגבהה מבעיטה חופשית, אך לאחר בדיקת מערכת ה-VAR, השער נפסל עקב נבדל של לוסי ברונז שהייתה מעורבת במהלך.

המחצית השניה נפתחה בחילוף של המאמן הספרדי, ג'ורג' וילדה רודריגז, חילוף שהשתלם בגדול. בדקה ה-54 המחליפה אתנה דל קסטילו השתחררה באגף ימין, העבירה רוחב לאסתר גונזלס שכבשה מתוך הרחבה. בעקבות השער, ויחמן ביצעה מספר חילופים נועזים בהתקפה האנגלית, והוציאה כבר בדקה ה-58 את מלכת השערים, בת' מיד, וביצעה עוד 3 חילופים בהמשך המחצית.

בדקה ה-84 החילופים הניבו את התוצאה המיוחלת, לאחר שלורן המפ העלתה את הכדור לרחבה ואלסיה רוסו המחליפה העבירה בנגיחה קטנה את הכדור לאלה טון שגם עלתה כמחליפה, והכניעה מקרוב את השוערת הספרדית. אנגליה ניסתה להכריע את המשחק, אך ללא הצלחה והמשחק הלך להארכה.

בבריטניה נהוג לכנות שער מדהים Screamer, "גורם לצרחות" בתרגום חופשי, וזה בדיוק מה שהשער של ג'ורג'יה סטאנוויי היה. בדקה ה-96 קירה וולש השיגה את הכדור במחצית המגרש ומסרה אותו לסטאנוויי שהתקדמה עם הכדור ועם בעיטה אדירה מחוץ לרחבה השלימה את המהפך האנגלי.

