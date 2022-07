שבדיה ניצחה את בלגיה משער בדקה ה-92 ועלתה לחצי גמר היורו

נבחרת שבדיה עלתה הערב (שישי) באופן דרמטי לחצי הגמר, בעקבות ניצחון 0:1 על בלגיה משער בדקה ה-92 של לינדה סמבראנט. בחצי הגמר שבדיה תפגוש את המארחת אנגליה.

שבדיה הגיעה כפייבוריטית מוחלטת למשחק, לאחר שסיימה באופן מרשים במקום הראשון בבית עם ניצחונות 1:2 על שוויץ ו-0:5 על פורטוגל לצד תיקו 1:1 מול הולנד. בלגיה הפתיעה בהגעה היסטורית לרבע הגמר לאחר שגברה על איטליה 0:1, סיימה בתיקו 1:1 עם איסלנד והפסידה 2:1 לצרפת החזקה.

בדקה ה-14 התקפה טובה של שבדיה, הסתיימה בניסיון הבקעה בנגיחה של אמנדה אילסטדט שנהדף על ידי השוערת הבלגית ניקי אברהרד, שנבחרה למצטיינת המשחק. בדקה ה-25 ה-VAR פסל שער של סטינה בלקסטניוס בטענת נבדל.

גם במחצית השנייה שבדיה תקפה ובלגיה צופפה את ההגנה. בדקה ה-70 שבדיה בעטה כבר 23 פעמים לשער, כאשר בלגיה בעטה באותו הזמן רק פעמיים. לצערה של שבדיה היא לא הצליחה למצוא את השער ובדקה ה-73 נגיחה מקרוב של סטינה בלקסטניוס נהדפה על-ידי אברהרד.

בדקה ה-89 קוסוברה אסלני ניסתה בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור שלה פספס את המסגרת. בדקה ה-92 שבדיה הצליחה לפצח את הגנת הברזל של בלגיה. קוסוברה אסלני העלתה את כדור קרן שנהדף לרגלי נטלי ביורן שבעטה את הכדור אך נהדפה פעם נוספת על ידי השוערת ניקי אברהרד, הכדור החוזר הגיע לרגלי לינדה סמבראנט שבעטה את פנימה והעלתה את שבדיה לחצי הגמר.

???? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????????? ????#WEUROMoments don’t come much better than a last-minute @LindaSembrant winner to send ???????? into the SFs! #WEURO2022 | @Lays_Football pic.twitter.com/sEbb8MiMap

— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 22, 2022