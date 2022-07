בפעם החמישית: מונדו דופלנטיס שבר את שיא העולם בקפיצה במוט

שיא עולם חדש נקבע הלילה (בין ראשון לשני) בגמר אליפות העולם באתלטיקה שנערכה ביוג'ין, אורוגון שבארצות הברית, כשארמנד (מונדו) דופלנטיס השבדי שבר בפעם החמישית את שיא העולם לקפיצה במוט עם תוצאה של 6.21 מטרים.

השבדי שבר את שיא העולם לראשונה לפני כשנתיים כששיפר בסנטימטר אחד את התוצאה של סרגיי בובקה הסרבי, שעמדה בצמרת 26 שנים, אך מאז שבר את השיא שוב ושוב, כשהוא עומד היום כבר 7 סנטימטרים מעל השיא הראשון שהוא עצמו שבר, והוא רק בן 22.

6⃣.2⃣1⃣ @mondohoss600 ???????? breaks his own WORLD RECORD and claims his first world pole vault title!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/9nRZLWLzTM

— World Athletics (@WorldAthletics) July 25, 2022