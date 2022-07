גרמניה ניצחה 1:2 את צרפת ועלתה לגמר היורו מול אנגליה

נבחרת גרמניה עלתה הערב (רביעי) לגמר יורו הנשים לאחר ניצחון 1:2 על צרפת. הטריקולור קיוו להגיע לקרב על התואר, אך אלכסנדרה פופ, אחת מכוכבות הטורניר, הכריעה עם צמד (40, 76), קאדידיאטו דיאני השוותה זמנית לצרפת (44). בגמר הגדול שייערך אצטדיון וומבלי ביום ראשון תפגוש גרמניה את המארחת אנגליה.

