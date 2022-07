אגדת ה-NBA ביל ראסל הלך לעולמו בגיל 88: "הווינר הגדול בהיסטוריה"

ביל ראסל אחד משחקני הכדורסל הגדולים בהיסטוריה הלך לעולמו והוא בן 88. ראסל היה שיאן האליפויות בהיסטוריה של הליגה הטובה בעולם, לאחר שזכה ב-11 אליפויות במדי בוסטון סלטיקס.

ראסל החל את הקריירה המקצוענית בשנת 1956 בבוסטון והסלטיקס. הוא היה חלק מהקבוצה שזכתה בשמונה אליפויות ברציפות ונחשב לגדול שחקני ההגנה בכל הזמנים. בין 1966 ל-1969 הוא מונה למאמן-שחקן והיה המאמן השחור הראשון ב-NBA.

Bill Russell won a record 11 NBA championships and earned five MVP awards. He is one of only four players to be named to all four NBA anniversary teams (25th, 35th, 50th and 75th).

More on his extraordinary career ⬇️ pic.twitter.com/YWShOei3Mo

— NBA Communications (@NBAPR) July 31, 2022