היסטוריה בספורט הישראלי: בלסינג אפריפה אלוף העולם בריצת 200 מטר עד גיל 20

בלסינג אפריפה זכה הלילה (בין חמישי לשישי) במדליית זהב היסטורית לישראל בריצת 200 מטר באליפות העולם עד גיל 20 באתלטיקה שנערכת בקולומביה. האצן הישראלי חצה ראשון את קו הסיום בתוצאה חלומית של 19.96 שניות, שמהווה שיא אליפות חדש, שיא ישראלי ופעם רביעית בהיסטוריה שרץ מתחת לגיל 20 יורד מ-20 שניות.

אפריפה הצליח להדביק את לטסיל טבוגו מבוטסואנה, אלוף העולם עד גיל 20 ב-100 מטרים ומי נחשב לפייבוריט הגדול לפני הריצה, בפיניש מדהים ב-50 מטרים האחרונים של הגמר, כשהוא שולח את החזה ראשון לקו הסיום.

What a race ????

Blessing Akawasi Afrifah ???????? surprises @LetsileTebogo2 ???????? in a championship record time of 19.96 and strikes 200m gold for six thousandths of a second!

First 200m race in history in which two U20 athletes break 20 seconds.#WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/npPKhjkTGB

— World Athletics (@WorldAthletics) August 5, 2022