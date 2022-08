אוליביה ניוטון ג'ון, כוכבת "גריז", מתה בגיל 73

השחקנית והזמרת הבריטית-אוסטרלית אוליביה ניוטון ג'ון הלכה לעולמה בגיל 73, כך הודיע אמש (שלישי) בן זוגה ג'ון אסטרלינג בחשבון הפייסבוק שלה.

ניוטון ג'ון מפורסמת הודות לתפקידה בסרט "גריז" לצד ג'ון טרבולטה. מלבד תפקידה בסרט, הייתה לה גם קריירת שירה שכללה להיטים כמו Physical, Have You Never Been Mellow והדואט עם טרבולטה מתוך "גריז", You’re The One That I Want.

אסטרלינג כתב שניוטון ג'ון הלכה לעולמה בשנתה, והייתה מוקפת במשפחתה וחבריה בביתה בקליפורניה. "אנחנו מבקשים מכולם לכבד את הפרטיות שלנו בשעה קשה זו", כתב אסטרלינג. "אוליביה הייתה סמל של ניצחון ותקווה לאורך 30 שנים שבהן חלקה את המסע שלה לצד סרטן השד. בזכותה הוקמה קרן אוליביה ניוטון ג'ון, שמוקדשת למחקר בנושא מחלת הסרטן. המשפחה מבקשת מכל מי שיכול לתרום לקרן כדי לכבד את זכרה".

טרבולטה היה מהראשונים לספוד לה. "אוליביה יקירתי, את הפכת את חיינו לטובים יותר", כתב באינסטגרם. "ההשפעה שלך הייתה מדהימה. אני אוהב אותך כל כך. נתראה בהמשך הדרך ונהיה יחד שוב. שלך מהרגע שראיתי אותך ולעד, הדני שלך, הג'ון שלך".

40 סינגלים שלה נכנסו למצעד הבילבורד האמריקאי

ניוטון ג'ון נולדה באנגליה וגדלה במלבורן באוסטרליה. היא אובחנה לראשונה עם סרטן השד ב-1992, וב-2017 הודיעה שלאחר נסיגה של 25 שנים, המחלה התפשטה גם לגב התחתון שלה. כמה חודשים לאחר מכן היא ביטלה סיבוב הופעות.

ניוטון ג'ון מכרה יותר מ-100 מיליון עותקים מאלבומיה השונים, והכניסה כמעט 40 סינגלים למצעד 100 השירים של הבילבורד.

ב-1978 שיחקה את דמותה של סנדי אולסון ב"גריז", תפקיד שנחשב לשיאה המקצועי. הסרט היה להיט ענק והרוויח במהלך השנים כמעט 400 מיליון דולרים.