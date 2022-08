סרינה וויליאמס: "בכוונתי לפרוש מטניס בקרוב, מוכנה לדבר הבא"

הטניסאית סרינה ווילאמס הודיעה היום (שלישי) שבכוונתה לפרוש ממשחק פעיל בקרוב. "זה הדבר הכי קשה שאני יכולה לדמיין", אמרה בראיון למגזין "ווג" אותו פרסמה באינסטגרם שלה, "אני לא רוצה שזה ייגמר, אבל אני מוכנה לדבר הבא". וויליאמס הודיעה שהיא מתכוונת להשתתף באליפות ארה"ב הקרובה שתיפתח ב-29 באוגוסט.

"יש רגעים בחיים בהם צריך להחליט על כיוון חדש", אמרה וויליאמס, "נהניתי מאוד מטניס, אבל הספירה לאחור התחילה. אני רוצה להתרכז באימהות שלי ובמטרות הרוחניות שיש לי ולגלות את סרינה החדשה. בשבועות הקרובים תכירו אותה".

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9

— Vogue Magazine (@voguemagazine) August 9, 2022