לפחות 41 הרוגים בשריפה בכנסייה קופטית במצרים, גנץ: "תנחומים לעם המצרי"

דליקה בכנסייה בעיר גיזה שבמצרים גבתה היום (ראשון) את חייהם של 41 בני אדם, לצד כ-15 נפגעים נוספים. הדלקה החלה בסיום התפילה בהשתתפות כ-5,000 מתפללים בכנסיית אבו סייפיין בעיר גיזה, העיר השנייה בגודלה במצרים, הנמצאת בגדה המערבית של הנילוס וסמוכה לקהיר.

הכנסייה הקופטית המצרית מסרה כי במקום נספרו לפחות 41 הרוגים והמספר עשוי לעלות, כאשר רבים מהם ילדים וכי בשטח הכנסיה פעל פעוטון לילדים. לפי עיתון הסאן, שוטרים מסרו כי הדליקה החלה בשל קצר חשמלי במזגן בקומה השנייה. לפי רויטרס, האש חסמה את היציאה מהכנסיה, מה שגרם לדחק רב ונפגעי מעיכה.

BREAKING: 35 Christians killed, 45 injured in a Church fire during Sunday service in Giza city in Egypt.

My thoughts and prayers are with the victims today. ???????????????? pic.twitter.com/743y4mRfL4

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) August 14, 2022