הוזלת חשמל, העלאת שכר ומיסוי עשירים: קואליציית ארגוני עובדים חדשה בבריטניה קוראת לשינוי יסודי בכלכלה האינפלציה השנתית בבריטניה הגיעה ל-9.1%, והמחירים המאמירים הביאו להקמתה של יוזמה חדשה, שכוללת ארגוני עובדים וחברי פרלמנט, בשם Enough is Enough | חבר הפרלמנט איין בירן: "להתקיים זה לא מספיק, מגיע לאנשים לחיות"