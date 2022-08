"מוכנות לאתגר": קרית גת תשחק במוקדמות ליגת האלופות וצפויה לפגוש את יובנטוס

מ.ס קרית גת, אלופת המדינה לנשים בכדורגל, תפגוש מחר (חמישי, 16:30) את אלופת אסטוניה פלורה טאלין בסיבוב הראשון של מוקדמות ליגת האלופות, שייערך בטורינו. האלופה הישראלית זכתה להגרלה קשה, כאשר בשלב הבא מחכה לה משוכה קשה מאוד בדמות אלופת איטליה יובנטוס.

"כולן ממש מתרגשות ומחכות לקראת ההזדמנות לשחק נגד יובנטוס, זאת הרמה הכי גבוהה שאת יכולה להגיע אליה", אומרת שחר נקב, שחקנית קרית גת ונבחרת ישראל. "אנחנו שואפות לעלות מהשלב הזה, אני לא יודעת כמה זה אפשרי, אבל כדורגל זה תשעים דקות שהמזל יכול לשחק לטובתך. אנחנו מוכנות לאתגר ומאמינות בעצמנו".

פלורה היא אלופת אסטוניה בארבע העונות האחרונות, הקבוצה מבוססת על שחקניות מקומיות. בליגת האלופות היא השיגה עד כה רק שני ניצחונות, שניהם היו על יריבות מאיי פארו. בשנה שעברה ניצחה בקרב על המקום השלישי בבית המוקדם את קיי 0:1 ולפני שלוש שנים סיימה שלישית עם ניצחון על סטרימור 0:2.

"הן בערך ברמה שלנו, הן תוקפות הרבה מאוד מהצדדים", אומרת נקב. "אם נעבוד כמו שצריך על ההגנה מהקווים, אז בעיני לא תהיה לנו בעיה. אנחנו קבוצה מאוד איכותית, המטרה הראשונה תהיה לעבור את המשחק הראשון בשביל התחושה הטובה שלנו. אנחנו יכולות לעשות את זה".

שני הסיבובים המוקדמים של ליגת האלופות ישוחקו שנה שניה ברציפות במתכונת של טורניר בין ארבע קבוצות, הטורניר של קרית גת מתקיים בטורינו, איטליה. המנצחת במשחק בין האלופה הישראלית לפלורה האסטונית תשחק מול המנצחת בין יובנטוס ליוניון אלופת לוקסמבורג.

המועמדת הטבעית לעלות מהבית היא המארחת יובנטוס. האלופה האיטלקית החלה גם בשנה שעברה במוקמות ליגת האלופות, לאור הדירוג הנמוך יחסית של הליגה האטילקית. בניגוד לשנים קודמות בהן נתקלה כבר בשלבים המוקדמים בקבוצות מהטופ האירופאי, השינוי שהחל בשנה שעברה, בפיצול מסלול המוקדמות לאלופות ולא אלופות, הקל על יובנטוס לעלות לשלב הבתים.

בשלב הבתים הפתיעה האלופה האיטלקית עם ניצחון ותיקו מול וולפסבורג הגרמנית ותיקו כפול מול צ'לסי האנגלית. בעקבות תוצאותיה הדיחה יובנטוס את צ'לסי משלב הבתים והודחה רק ברבע הגמר על-ידי ליון האלופה, כאשר גם אותה הצליחה לנצח 1:2 במשחק הראשון.

יובנטוס אלופת איטליה בחמש השנים האחרונות, בעלת סגל מלא כוכבות בינלאומיות. בשער עומדת שוערת נבחרת צרפת פאולין פיירו מאנין, בהגנה ניתן למצוא את קפטנית נבחרת איטליה שרה גאמה, ליסה בואטין ומרטינה לנזיני מנבחרת איטליה. אמנה נילדן, לינדה סמברט השבדיות.

בקישור משחקות שרה ביורק גונארסדוטיר האסלנדית, אריאנה קארוסו, סופיה פדרסן הדנית. את התקפה הקטלנית מובילות לינה הורטיג השבדית, כריסטיאנה ג'ירלי וברברה בונאנסיאה האיטלקיות.

Get your #UWCL tickets for the mini-tournament now! ????⭐️

???? Can't make the game? Catch it live on YouTube with English commentary ???????? and @JuventusTV in Italian ????????#JuveRacingUnion

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) August 16, 2022