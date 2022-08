פיצוצים בחצי האי קרים, זלנסקי: "הפולשים ימותו כמו טל בשמש"

מבול של פיצוצים ושריפות הפך את חצי האי קרים הכבושה על ידי הצבא הרוסי, מבסיס אחורי מאובטח לשדה קרב חדש במלחמה, מה שממחיש הן את הפגיעות של הרוסים והן את יכולתם של האוקראינים לפגוע עמוק מאחורי קווי האויב.

באוקראינה דווח על תשעה מטוסי קרב רוסיים שהושמדו בבסיס אווירי בקרים בשבוע שעבר, ומחסן תחמושת בחצי האי התפוצץ ביום שלישי. השלטונות האוקראיניים לא נטלו אחריות בפומבי, והעדיפו לתת לעולם לנחש, אך הנשיא וולודימיר זלנסקי רמז להתקפות אוקראינים מאחורי קווי האויב לאחר הפיצוצים האחרונים, שרוסיה האשימה ב"חבלה".

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש הגיע לעיר לבוב שבמערב אוקראינה לפגישה ביום חמישי עם זלנסקי ונשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן. בפעם האחרונה שראש האו"ם הגיע לאוקראינה, באפריל, פתחה רוסיה מתקפת טילים על קייב.

רוסיה כבשה את חצי האי קרים מאוקראינה ב-2014 והשתמשה בו כשטח לתקיפות על המדינה במלחמה שהחלה ב-24 בפברואר. השלטונות האוקראינים נשבעו לכבוש מחדש את קרים ושטחים כבושים אחרים.

"הפולשים ימותו כמו טל בשמש", אמר זלנסקי אתמול (רביעי) בנאום הווידאו הלילי שלו, על המאמץ להשתלט מחדש על קרים ואזורים אחרים. הפיצוצים מייצגים את הכישלון האחרון עבור מוסקבה, שהחלה את פלישתה בתקווה לכבוש את קייב במתקפת בזק, אך עד מהרה שקעה מול התנגדות עזה. כשהמלחמה מתקרבת לחצי שנה, שני הצדדים מעורבים במלחמת התשה קשה, נלחמים מכפר לכפר, בעיקר במזרח המדינה.

ההתקפות בקרים עשויות לסמן את פתיחתה של חזית חדשה שתייצג הסלמה משמעותית במלחמה ועלולה למתוח עוד יותר את משאביה של רוסיה. "סביר להניח שמפקדים רוסים יהיו מודאגים יותר ויותר מההידרדרות הנראית לעין ברחבי קרים, שמתפקדת כאזור בסיס אחורי לכיבוש", כתב משרד ההגנה של בריטניה בטוויטר.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/donFcuoRUL

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/AlVp64C9Bn

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 17, 2022