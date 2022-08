המלחמה ביוקר המחייה: איגודי עובדים בבריטניה משלבים כוחות נגד עליית המחירים

open more

בשיאו של משבר יוקר המחיה וגל סכסוכי העבודה בממלכה המאוחדת, קואליציה חדשה בשם "Enough is Enough" קוראת לשינוי הפרדיגמה הכלכלית. מעל ל-300 אלף בריטים כבר הביעו תמיכה ביוזמה, המונהגת ע"י שורה של איגודי עובדים וחברי פרלמנט ממפלגת הלייבור. לפי מנהיגי המחאה, לא ניתן לטפל במשבר ללא שינוי יסודי, הכולל העלאות שכר, קיצוץ בחשבונות הגז והחשמל ומיסוי מוגבר על העשירים.

היוזמה נולדה אל מול מה שנתפס כאוזלת יד של הממשלה בממלכה בטיפול ביוקר המחייה, כשהאינפלציה השנתית הגיעה ל-9.1% וצפויה להמשיך לעלות. לאור ההפחתה הנוספת בהזרמת הגז מרוסיה, וקיץ חם במיוחד ונטול גשמים ביבשת, מחירים אלו צפויים לעלות ומציפים חששות לקראת החורף הקרב.

דרישה מרכזית של היוזמה היא העלאת שכר רחבה, העלאה גדולה משיעור עליית המחירים. ההעלאות הנדרשות כוללות את העלאת שכר המינימום מ-9.5 ליש"ט לשעה, ל-15, העלאה בשכר עובדי המגזר הציבורי, והתאמה של קצבאות ופנסיות לאינפלציה.

מארגני היוזמה דורשים גם קיצוץ חריף בחשבונות האנרגיה, שזינקו לשיא בשנה האחרונה. הממשלה העלתה שוב ושוב את המגבלה העליונה על חשבונות האנרגיה, לכמעט 4,000 ליש"ט בשנה. עם העליות החריפות במחירים, משקי בית רבים צפויים להגיע אל המגבלה בחורף הקרוב, או גרוע מכך, לוותר על חימום הבית. הקואליציה דורשת להשיב את המגבלה לרמתה לפני אפריל, 1,277 ליש"ט.

עוד מעלים המוחים דרישות המתייחסות לחוסר ביטחון תזונתי ודיור, לרבות הזנה חינם בכל בתי הספר, הקמת מטבחים קהילתיים ותוספת לקצבאות. הגבלות על שכר דירה, בנייה מאסיבית של דיור ציבורי ושיפור הבידוד בבתים במימון הממשלה, הן הפעולות שהקואליציה דורשת ביחס לדיור.

״להתקיים זה לא מספיק, מגיע לאנשים לחיות״

את פעולות אלו הממשלה תוכל לממן בעזרת הגברת המיסוי על העשירים, הדרישה האחרונה בקמפיין. פעולות המיסוי המוצעות כולן מכוונות לשכבות העליונות ולתאגידי הענק. הקמפיין דורש להילחם בהעלמת מיסים, להכריז על מס הון, ולהגביר את המיסוי על רווחים. בנוסף, הקואליציה דורשת ליצור מיסוי חדש על העברות הון ספקולנטיות.

כאמור, המחאה מובלת ע"י חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור ומספר ארגוני עובדים המאגדים מאות אלפי עובדים. חבר הפרלמנט איין בירן, ביקר את הפעולות הלא מספקות של הממשלה: "הדרך היחידה להילחם בחוסר ביטחון תזונתי היא שינוי מערכתי ולא פעולות קטנטנות בקצוות. להתקיים זה לא מספיק, מגיע לאנשים לחיות".

האיגודים מאיימים בשביתה כבר בשבוע הקרוב

פעילות הקואליציה תכלול שורה של מחאות ברחבי האי הבריטי, כשהראשונה מתוכננת לרביעי הקרוב. בנוסף, הקואליציה תנסה לאחד את ארגוני העובדים הרבים בממלכה לפעולה משותפת שתגיע במקרה הצורך לשביתה רחבה.

ארגוני עובדי ונהגי הרכבות צפויים לקיים סבבי שביתה נוספים במהלך החודש, כשארגון עובדי הקומוניקציה הכריז בסוף השבוע על שורה של שביתות, אשר יכללו למעלה מ-150,000 עובדים. הקואליציה תתמוך ותצטרף לפעולות המחאה של הארגונים בסכסוכי העבודה המתקיימים בנפרד.