עוזבת עם גביע: כוכבת נבחרת אנגליה אלן ווייט הודיעה על פרישה

אלן ווייט חלוצת נבחרת אנגליה ומנצ'סטר סיטי והודיעה אתמול (שני) על פרישה מפתיעה מכדורגל. ווייט בת ה-33, היא אחת הכוכבות גדולות של הנבחרת ומלכת השערים בכל הזמנים של הנבחרת, פורשת בסטייל אחרי הזכייה באליפות אירופה ההיסטורית הקיץ עם הנבחרת בטורניר הביתי.

במהלך 12 שנות קריירה במדי הנבחרת, ווייט הופיעה 113 משחקים וכבשה 52 שערים. בנוסף היא לקחה חלק במדי נבחרת בריטניה באולימפיאדות לונדון 2012 וטוקיו 2020. ביורו הביתי היא הייתה החלוצה הבכירה בסגל ופתחה בכל משחקי הנבחרת.

בהודעה הרשמית על פרישתה כתה ווייט: "זו הייתה אחת ההחלטות הקשות בחיי, אבל אחת שאני יודעת שהיא ההחלטה הנכונה עבורי. זו תמיד הייתה החלטה שרציתי לקבל בתנאים שלי וזה הזמן שלי להיפרד מהכדורגל ולראות את הדור הבא זורח. זה היה הכבוד והפריבילגיה הגדולה ביותר שלי לשחק במשחק הזה. במיוחד לשחק עבור אנגליה ותמיד תהיה המתנה הגדולה ביותר בשבילי".

"החלומות שלי התגשמו ב-31 ביולי, לזכות ביורו ולהפוך לאלופת אירופה", כתבה ווייט שכבשה שני שערים במהלך הטורניר. "היה לי מזל גדול ששיחקתי במספר קבוצות בקריירה שלי. זה היה כבוד עצום לייצג כמה מהמועדונים הגדולים באנגליה. תודה לכל המועדונים שנתנו לי את ההזדמנות להיות חלק ממועדון הכדורגל שלהם".

Thank You Football… pic.twitter.com/WmeDGeX9zT

ווייט החלה את דרכה בגיל צעיר מאוד במועדון קבוצה מקומית שאביה ניהל בשם מיני דאקס. לאחר מכן היא עברה לשחק בקבוצת בנים העירונית בשם איילסברי טאון. כאשר הייתה בת שמונה, היא כבשה מעל 100 שערי ליגה, בעקבות יכולתה הגבוהה התגלתה על ידי סקאוט של ארסנל, אשר הציעה לה במקביל להצטרף לאימונים במחלקת הילדות של המועדון.

בגיל תשע הורחקה ווייט מליגת הבנים, לאחר שמועדוני הכדורגל האחרים בליגה התאגדו נגד שיתופה. אביה הגיב בכתבה שפורסמה בעיתון עירוני: "זה בלאגן מוחלט, הליגה תקועה בימי הביניים".

ווייט שיחקה במשך שמונה שנים באקדמיה של ארסנל. בגיל 16 החליטה לעבור לקבוצה הבוגרת של צ'לסי, בה שיחקה שלוש עונות. בהמשך שיחקה במדי לידס, חזרה לארסנל, נוטס קאונטי ברמינגהאם סיטי, לפני המעבר בקיץ 2019 למנצ'סטר סיטי. ווייט נבחרה שלוש פעמים לשחקנית השנה בליגה האנגלית וסיימה פעם אחת כמלכת השערים.

We're not crying, you are ????

Happy retirement, @ellsbells89! pic.twitter.com/LqpKDV9wLn

— Lionesses (@Lionesses) August 22, 2022