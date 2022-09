"הראנו אופי ולב": נבחרת ישראל ניצחה את הולנד ביורובאסקט

נבחרת ישראל בכדורסל השיגה הערב (שבת) ניצחון שני ביורובאסקט כשגברה 67:74 על הולנד. הנבחרת הייתה בפיגור דו ספרתי מול ההולנדים אבל רבע אחרון יוצא מהכלל של אבדיה, מדר ותומר גינת הוביל לקאמבק ולניצחון. ישראל במאזן 0:2 יחד עם סרביה בראשות בית D וביום שני תתמודד מול פולין בשעה 15:00.

ישראל פתחה עם אותה חמישייה כמו במשחק מול פינלנד אבל הפעם השלשות נכנסו כבר בפתיחה כשאבדיה ובלאט קבעו 4:8 לישראל אחרי 2 דקות. למרות זאת, ישראל נתקעה בהתקפה וההולנדים ניצלו את זה כדי להעלות ליתרון 10:14 אחרי נקודות של קראזי. בלאט ומדר החזירו את היתרון לישראל אבל הרבע הראשון הסתיים בשיוויון 18:18.

הולנד רצה 0:7 בפתיחת הרבע השני אחרי נקודות של לאון וויליאמס שקבע 22:25 וגודס הלך עד קצה הספסל כשגם זלמנסון עולה למגרש. שלשה של קלוף ונקודות של קוק העלו את הולנד ליתרון השיא שלה, 29:40 כשנשארה דקה וחצי להפסקה. דני אבדיה סיים את המחצית הראשונה בסל בשניה האחרונה והוריד את ההפרש ההולנדי עד 32:40.

גם בפתיחת המחצית השניה לא היתה לנבחרת תשובה הגנתית לאחוזים המצוינים של הולנד אבל שלשה נהדרת של מקל מאסיסט של אבדיה הקטין עד 39:44 והוריד את הקבוצות לפסק זמן אחרי 3 דקות. שרלון קלוף התחמם מעבר לקשת ועם 2 שלשות רצופות החזיר להולנד את היתרון הדו ספרתי, 41:51 כשנשארו 3 דקות לסיום הרבע השלישי. דקות טובות של אבדיה ומדר הריצו את ישראל לריצת 0:9 משלה והיתרון ההולנדי הצטמק עד 50:51 בלבד בסיום הרבע.

עם פתיחת הרבע האחרון אסיסט של פניני לשלשה של מדר נתן לישראל יתרון ראשון מאז הרבע הראשון אבל יאניק פרנקה החזיר מיד את היתרון להולנדים עם 2 שלשות. ישראל המשיכה לרדוף ו-2 דקות לסיום דני אבדיה העלה את ישראל ליתרון 62:67 עם 6 נקודות ענקיות – סל ועבירה ומיד לאחר מכן שלשה.

שלשה משוגעת של ים מדר קבע 64:70 דקה אחת לסיום אבל דה יונג הוריד ל-3 הפרש בלבד כשנשארו 13 שניות לסיום. גל מקל סחט עבירה וסגר את המשחק מהקו, בסיום 67:74 לישראל.

????️ Madar with the ???????????????????????? from the logo ????️#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/59TsiTrUOh

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 3, 2022