היקרה בהיסטוריה: קיירה וולש עברה ממנצ'סטר סיטי לברצלונה

שחקנית נבחרת אנגליה קיירה וולש עברה היום (רביעי) ממנצ'סטר סיטי לברצלונה תמורת סכום שיא חדש בכדורגל הנשים של כ-460 אלף יורו. וולש (25) הצטיינה במדי נבחרת אנגליה, במהלך הזכייה ביורו הביתי ותחתום על חוזה לשלוש העונות הבאות באלופת ספרד וסגנית אלופת אירופה.

וולש מצטרפת ללוסי ברונז שעשתה את הדרך לקטלוניה בתחילת הקיץ. שחקנית הקישור הופיעה 189 פעמים במדי מנצ'סטר סיטי מאז שהחלה לשחק בקבוצה הבוגרת ב-2014. במקביל, הפכה לשחקנית קבועה בהרכב נבחרת הלביאות עם 49 הופעות.

שיא ההעברות הקודם היה שייך לחלוצת נבחרת דנמרק פרניל הארדר, שעברה לפני שנתיים מוולפסבורג לצ'לסי תמורת כ-250,000 פאונד. הארדר אמרה היום שהיא שמחה לראות את השיא שלה נשבר: "זה טוב לכדורגל נשים לגרום לכסף להתגלגל, זה מה שרציתי".

