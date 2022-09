ארמון בקינגהאם: המלכה אליזבת' נמצאת תחת השגחה רפואית, דאגה למצבה הבריאותי

ארמון בקינגהאם עדכן בצהריים (חמישי) שהמלכה אליזבת' השנייה נמצאת בפיקוח רפואי מכיוון שהרופאים "מודאגים לבריאותה של הוד מלכותה". ההודעה מגיעה יום לאחר שהמלכה בת ה-96 ביטלה את ישיבת המועצה שלה ונאמר לו לנוח.

בארמון אומרים שהמלכה "נחה" והיא נשארת בטירת בלמורל בסקוטלנד, שם בילתה את הקיץ. ראש הממשלה ליז טרוס: "כל המדינה תהיה מודאגת מאוד מהחדשות מארמון בקינגהאם בצהריים. המחשבות שלי – והמחשבות של אנשים ברחבי הממלכה המאוחדת שלנו – נמצאות עם הוד מלכותה המלכה ומשפחתה בשלב זה".

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

