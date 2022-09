גיא ניב, הישראלי הראשון שהתחרה בטור דה פראנס, הודיע על פרישה: "משהו בי כבה"

רוכב האופניים גיא ניב, הישראלי הראשון שהתחרה בטור דה פראנס, החליט לפרוש בגיל 28. הרוכב הישראלי שמחזיק בשיא ההופעות של ישראלי במרוצים הגדולים בעולם, כתב היום (שני) בפוסט: "זו ההחלטה הקשה ביותר שקיבלתי בחיי, משהי בי כבה".

"מתקשה למצוא את המילים הנכונות, ולא משוכנע מאיפה להתחיל", כתב ניב. "אני בוחר לסיים את הפרק הזה של חיי, ולפרוש מרכיבה תחרותית מקצוענית. אני יודע שזה כנראה יתפוס לא מעט אנשים בתור הפתעה מוחלטת, אבל האנשים הקרובים אליי יודעים שזה מתבשל אצלי כבר תקופה ארוכה".

ניב החל את דרכו כרוכב אופני הרים הצטרף לקבוצת ישראל סייקלינג אקדמי (היום פרמייר טק) לפני חמש שנים והתחרה יחד עם טובי הרוכבים בעולם בדרגים הפרוקונטיננטל והוורלד טור, כשהוא משלים במהלך הקריירה הקצרה על הכביש את שלושת הגרנד טורים: הטור דה פראנס, הג'ירו ד'איטליה והוואלטה אספניה.

רוכב קבוצת פרמייר טק היה הישראלי הראשון שהשלים את הג'ירו ד'איטליה, כאשר סיים במקום ה-113 ב-2019, בעוד ששנה קודם לכן הופיע במרוץ שהוזנק מירושלים לראשונה יחד עם גיא שגיב. ניב גם הראשון שהופיע בטור דה פראנס והשלים אותו בשתי מהדורות שונות ב-2020 ו-2022, ורכב בוואלטה הספרדי ב-2021.

עוד הישגים בולטים בקריירה של הרוכב: מקום שישי בטור של טאיוואן ומקום שביעי בטור של פורטוגל ב-2019. ניב גם סיים 12 בשלב בג'ירו ד'איטליה ב-2021 ומקום 14 במרוץ הר ונטו בשנה האחרונה. בישראל, זכה באליפות הארצית נגד השעון ב-2019 והשנה גם היה אלוף ישראל במרתון אופני הרים.

"ההחלטה הזו מגיעה בעקבות שילוב של מספר סיבות (שאת חלקן אני בוחר להשאיר אצלי), אבל המרכזית שבהן היא העובדה שאין בי יותר את הדרייב והמוטיבציה הנחוצים בשביל להגיע לשיאים הבאים שרציתי להשיג בקריירה שלי", הוסיף ניב. "אני מודה שתמיד חשבתי שאחליט לפרוש כשארגיש שהגעתי למיצוי מוחלט ושאין לי יותר לאן להתקדם, וברור לי שזה לא המצב היום. גרף ההתקדמות שלי עדיין בעלייה, ורק לפני חודשיים התחרתי בטור דה פראנס את הגראנד טור אולי הכי טוב שעשיתי עד כה. ובכל זאת, אני מאמין שזה הזמן שלי לעזוב".

"מתחילת הדרך ידעתי שאני רוצה להגיע אל הרמות הגבוהות, ולהרגיש שייך לשם. זכיתי להגשים הרבה מחלומות הילדות שלי, כשכמובן שהשיא שלהם היה להפוך לישראלי הראשון שפורץ את תקרת הזכוכית ומגיע להתחרות בטור דה פראנס", המשיך ניב.

Guy Niv, the first Israeli to race in the Tour de France, retires.

The barrier-breaking Israeli (28) who called it quits: “It’s the toughest decision I have ever made, but the flame inside has gone out.”

The full story: https://t.co/DP0i1CET6c pic.twitter.com/gXmfAWlmUD

— Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) September 19, 2022