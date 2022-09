לראשונה: חללית של נאס"א התרסקה על אסטרואיד במטרה לשנות את מסלולו

חללית של נאס"א ניגחה אסטרואיד במהירות אדירה אתמול (שני) בניסיון חסר תקדים להתכונן ליום בו אסטרואיד מסוכן יעוף לכיוון כדור הארץ.

ההתנגשות הגלקטית באסטרואיד הבלתי מזיק התרחשה 11.3 מיליון ק"מ מכדור הארץ, כשחללית בשם דארט התנגשה בסלע החלל במהירות של 22,500 קמ"ש. מדענים מצפים שהפגיעה תיצור מכתש, תעיף אבק ואבני לחלל והחשוב מכל, תשנה את המסלול של האסטרואיד.

"We have impact."

Watch the moment a NASA spacecraft collides into an asteroid 7 million miles away, with Dart plowing into the small space rock at 14,000 mph. https://t.co/5q9vuVtdc0 pic.twitter.com/49w4W7pZM1

— The Associated Press (@AP) September 26, 2022