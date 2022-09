נעבור לפרסומות: גוגל תשבש את היכולת לחסום פרסומות בכ-80% מהדפדפנים

חברת גוגל תוציא משימוש בינואר הקרוב פרוטוקול תוכנה בפרויקט כרומיום, פרויקט הקוד הפתוח עליו מבוסס דפדפן כרום הפופולרי של גוגל, שישבש את פעולתם של חוסמי פרסומות. השינוי אמור להגביר את אבטחת הדפדפן, אך גם שווה לגוגל עצמה לא מעט כסף, שכן חלק עיקרי בהכנסותיה נובע מפרסומות בדפדפנים.

מכיוון שפרויקט כרומיום הוא הליבה של מרבית הדפדפנים הנמצאים בשימוש, הרי שמיליארדי משתמשים ברחבי העולם יושפעו מהמהלך.

דפדפן כרום הוא הדפדפן הבולט בגלישה באינטרנט, גם ממחשבים וגם מטאבלטים וטלפונים חכמים, אך השליטה של גוגל בשוק זה עמוקה יותר. כרום הוא גרסא פרטית של גוגל לפרויקט קוד פתוח שהיא מתחזקת בשם כרומיום. חלק גדול מהדפדפנים משתמשים גם הם בכרומיום כגרסת בסיס, עליה הם מוסיפים שינויים שונים כדי ליצור את הדפדפן שלהם. גם מיקרוסופט בחרה לנטוש את הקוד המקורי של דפדפן Edge מתוצרתה וכיום גם הוא מבוסס על כרומיום, וצפוי לשבש את פעולתם של חוסמי פרסומות.

As of Q2 2022, #GoogleChrome accounted for 66.55% of the global desktop internet browser market share. How do the other most popular browsers compare? Read more at https://t.co/KnXDY0Gipz . #Browser #Internet #MarketShare #Firefox #Safari #Opera #InternetExplorer #Edge #Global pic.twitter.com/AdP6wcL7lx

מאז שנת 2009 נתח השוק של כרום הלך ותפח, בעיקר על חשבון דפדפן פיירפוקס (FireFox) של קרן מוזילה לתכנה חפשית ואקספלורר (Explorer) של מייקרוסופט, שכאמור הוחלף בדפדפן Edge המבוסס על כרומיום. פיירפוקס, שהוא דפדפן חופשי בקוד פתוח, ודפדפן ספארי (Safari) של אפל הם הדפדפנים הבולטים שלא משתמשים בכרומיום כבסיס.

כרום עצמו נמצא בשימוש של כשני שליש מסך המכשירים שיש להם יכולת גלישה באינטרנט, אך ביחד עם דפדפנים מבוססי כרומיום, מדובר בנתח של 80%. מצב זה גורם לרוב המתכנתים להשקיע בתאימות האתרים לכרום בלבד, ומקשה על גולשים לעבור לדפדפנים אחרים כמו Firefox .

While Chrome takes a hefty 66.2%, Internet Explorer has the least share. No wonder we bid it goodbye.

לאחר ינואר 2023 גולשים שרוצים לחסום פרסומות יכולים להשתמש בדפדפן פיירפוקס, שימשיך לתמוך בפרוטוקול הישן, וכן ניתן יהיה להשתמש בדפדפן Brave,שאמנם מבוסס כרומיום, אך כולל אפשרות בנויה מראש לחסום פרסומות שלא בעזרת תוספים חיצוניים והיא לא תושפע מהשינוי.

Google's upcoming Manifest V3 update for extensions has the potential to break many ad blockers.

But Manifest V3 will not prevent Brave from blocking ads. We built ad blocking into the browser itself so it will not be affected by Google changing its rules for extensions.

— Brave Software (@brave) September 27, 2022