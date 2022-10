רוסיה, מדינות אירופה וארצות הברית: המפסידות והמרוויחות מהשבתת צינור הגז נורד סטרים

ארבע הדליפות שנרשמו עד כה מפיצוצי צנרת הנורד סטרים להולכת גז מרוסיה לגרמניה מעצבות מחדש את מפת האינטרסים העולמית. מספר הדליפות שאותרו מצנרת הנורד סטרים עלה לארבע בימים האחרונים. ככל הנראה, מדובר בדליפת המתאן הגדולה בהיסטוריה מעשה ידי אדם. ההיקף שלה עלול להגיע ל-0.8 BCM, מהם יגיעו לאוויר כ-0.5 BCM של מתאן, גז חממה עוצמתי במיוחד.

מבחינה אקלימית, לא מדובר בפליטה משמעותית ביחס לסך הפליטות האנושיות בשנה, אבל הפליטות הללו מצטברות והשפעתן היחסית גוברת ככל שריכוז גזי החממה באוויר עולה.

בין המומחים בעולם יש הסכמה שגרימת תקלה בהיקף כזה יכולה להיות רק מעשה ידיה של מדינה או שותפות בין כמה מדינות, ולא של גורם פרטי. למרות זאת, לא הוצגו עד היום ראיות ברורות לכך שמדינה כלשהי אשמה בפיצוץ, ובינתיים הרשתות החברתיות גדושות בתיאוריות שונות בנושא זה, שמאשימות בעיקר את רוסיה ואת ארצות הברית.

בעוד בתקשורת המערבית רבים הפרסומים שמטילים את האחריות על רוסיה, ברוסיה מכחישים זאת ומבקשים לכנס את מועצת הביטחון של האו"ם כדי לדון בחקירת האירוע, תוך רמיזה שמדובר ביוזמה אמריקאית.

משרד החוץ הרוסי הדהד ראיון מפברואר האחרון שבו נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר שאם רוסיה תפלוש, זה יהיה הסוף של פרויקט נורד סטרים 2, אבל סירב לפרט כיצד זה ייעשה. עם זאת, הפיצוצים פגעו גם בנורד סטרים 1, שאליו ביידן כלל לא התייחס.

???? On February 7, 2022, Joe Biden threatened to end #NordStream . @POTUS must give a definitive answer whether the United States acted on its threat on September 25 and 26, 2022!

רדק שיקורסקי, שר החוץ הפולני לשעבר (2014-2007) וחבר הפרלמנט האירופי כיום, צייץ "תודה, ארה"ב", לצד תמונת דליפת המתאן לים הבלטי – ומחק את הציוץ כעבור יומיים.



NEW ???? Radek Sikorski, Chair of the Delegation for relations with the US, a Polish politician tweets “Thank you, USA.” with the picture of Nord Stream gas leak pic.twitter.com/HgSFcpHcLR

הציוץ הספיק לעורר תגובות רבות ואף זכה להדהוד של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ. שר החוץ הפולני סטניסלב זארין כינה את ההתבטאות "חוסר אחריות בוטה" שמסייע לתעמולה הרוסית.

Russian #propaganda instantly launched a smear campaign against Poland, the US and Ukraine, accusing the West of aggression against #NS1 and #NS2.

Authenticating the Russian lies at this particular moment jeopardizes the security of Poland.

What an act of gross irresponsibility! pic.twitter.com/S9YJKRCv9B

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 27, 2022