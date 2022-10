טיפאני ג'קסון, אחת מכוכבות ליגת העל לנשים בכדורסל בעבר, הלכה לעולמה בגיל 37

טיפאני ג'קסון, מהזרות הגדולות בכדורסל הנשים הישראלי, הלכה לעולמה בגיל 37. ג'קסון זכתה עם מכבי אשדוד בשלוש אליפויות ועזרה לה להגיע ב-2015 עד לחצי גמר היורוקאפ, הישג השיא של המועדון באירופה.

ג'קסון נאלצה להתמודד עם מחלת הסרטן, ששבה לתקוף אותה פעמיים. בדצמבר 2015 חשפה כי אובחנה בשלב 3 של סרטן השד. לאחר טיפולים רצופים, החלימה וחזרה לישראל לשורות מכבי אשדוד. באמצע עונת 2019/20 סיפרה כי הסרטן חזר, והפעם התפשט גם בריאות ובכבד, בשל כך נאלצה לפרוש. בשנים האחרונות התדרדר מצבה והשבוע (בלילה בין שני לשלישי) הלכה לעולמה.

We are saddened to learn of the passing of a member of our WNBA family, Tiffany Jackson

Our thoughts and prayers are with Tiffany's family pic.twitter.com/7sppJscHmw

