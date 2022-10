דיווחים: הגשר שמחבר בין רוסיה לחצי האי קרים עולה באש

הגשר קרץ' שמחבר בין רוסיה לחצי האי קרים עולה באש, כך לפי שורת דיווחים ותמונות שפורסמו הבוקר. לפי סוכנות הידיעות הרוסית RIA, מיכלית דלק התפוצצה על הגשר.

מקור הפיצוץ עדיין אינו ברור.

Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022