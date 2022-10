"הגרלה שוויונית": נבחרת ישראל עם שוויץ ורומניה במוקדמות יורו 2024

נבחרת ישראל בכדורגל הוגרלה היום (ראשון) מוקדמות יורו 2024 שייערך בגרמניה. הנבחרת של אלון חזן תפגוש את: שוויץ, רומניה, קוסובו, בלארוס ואנדורה בבית ט'. ישראל תנסה להשיג את אחד משני המקומות הראשונים ולזכות בכרטיס ליורו. אם לא תעמוד במשימה, היא תקבל הזדמנות לתקן בפלייאוף ליגת האומות.

שווייץ שמגיעה מדרג 1 היא המשוכה הגבוהה ביותר, לאחר שהגיעה עד רבע גמר יורו 2020, כשבשמינית הגמר הדיחה את אלופת העולם צרפת בפנדלים, אחרי 3:3 מרתק בתום 120 דקות.

