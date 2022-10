הזוכים בפרס נובל בכלכלה: בן ברננקי, דאגלס דיאמונד ופיליפ דיבוויג

הזוכים בפרס נובל בכלכלה לשנת 2022 הם בן ברננקי, דאגלס דיאמונד ופיליפ דיבוויג. כך הודיעה היום (שני) האקדמיה השוודית למדעים.

השלושה זכו בפרס על מחקר על בנקים ומשברים פיננסים. גובה הפרס שיתחלק בין הזוכים 10 מיליון קרונות שבדיות שהם כמעט מיליון אירו.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig “for research on banks and financial crises.”#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2022