ארגון העבודה הבינלאומי ניסח אמנה לעיגון זכויות עובדי הפלטפורמה; נציגי החברות פוצצו את המגעים

פיצוץ במשא ומתן בין ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) לבין נציגי חברות הפלטפורמה: הצדדים דנו בהסכמות על אמנה בינלאומית להסדרה של תנאי עבודתם של עובדי כלכלת הפלטפורמה, אבל נציגי החברות פרשו אמש (שני) מהמשא ומתן ברגע האחרון, לפי דיווח בטוויטר של היועץ המשפטי של ארגון עובדי התחבורה הבינלאומי (ITF), רואן סובאסינגה.

The @ilo platform work meeting failed because the Employers withdrew from negotiations late on the final day. Workers & Govts were unanimously open to standard-setting action. Workers explicitly called for a Convention. Matter now with the GB. #gigeconomy

