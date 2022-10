שירה אלינב, כדורגלנית נבחרת ישראל, מככבת במכללת קנזס: "החלום הוא להגיע לאירופה"

שירה אלינב תעלה מחר (חמישי) למשחק הגורלי של העונה בליגת המכללות של ארה"ב. שחקנית ההתקפה הישראלית ומכללת קנזס יפגשו למשחק האחרון של העונה הסדירה את איווה סטייט, משחק שיכריע האם יעפילו לטורניר האזורי של ה-BIG12.

"אם ננצח את המשחק הקרוב הכל פתוח, אולי נביע את הגביע ונתקדם הלאה לטורניר הארצי", אומרת אלינב בראיון ל'דבר'. "לצערי היו לנו המון פציעות, יש לנו 12 שחקניות שסיימו את העונה בגלל פציעות ולכן הקבוצה הייתה צריכה לעשות הרבה שינויים".

אלינב בת ה-22, שחקנית נבחרת ישראל, נמצאת בעיצומה של העונה הטובה בקריירה שלה. בעונה השלישית שלה במכללת קנזס היא עשתה את קפיצת המדרגה המתבקשת והפכה לשחקנית הרכב עם 8 שערים ו-4 בישולים.

מה עזר לך לעשות את קפיצת המדרגה?

"אני חושבת שבעיקר הניסיון שלי פה. אחרי שנתיים שאת משחקת, פתאום אני מרגישה שאני מהבוגרות פה. אז זה נתן לי המון ביטחון. אני גם מאמינה שככל שמתאמנים פה יותר, מתאקלמים לקצב ולצורת משחק, ככה אני מצליחה להביא יותר מעצמי".

חלק גדול מהשיפור ביכולתה של אלינב נובע מהשינוי שעברה בתפקיד על המגרש. בישראל, אלינב שיחקה בעיקר בכנפיים ובעזרת המהירות הטבעית שלה הייתה שחקנית מסוכנת שפורצת באגפים. לעומת זאת בארה"ב, המאמנים הבינו שהמקום הטוב ביותר שלה הוא כחלוצה מרכזית.

במה את מרגישה שהיכולות שלך השתפרו קולג'?

"היכולת שלי עם הגב לשער מאוד השתפרה, אבל גם מבחינה פיזית, מהירות מחשבה ומהירות משחק מאוד השתפרו. פה בקולג' יש כל הזמן חילופים, המשחק רץ והקצב לא יורד. גם מבחינה פיזית השחקניות פה מאוד מפותחות יחסית לארץ, אז הייתי צריכה להתאקלם גם במובן הזה".

"מאז שאני זוכרת את עצמי, אני עם הכדור בין הרגליים", מספרת אלינב על ההתחלה שלה בענף. "התחלתי לשחק בשכונה בירושלים עם הבנים בבית הספר. בגיל תשע ההורים שלי עברו לשלוש שנים בארה"ב. שם נחשפתי לענף והתחלתי לשחק בקבוצות מקומיות. לאט לאט אנשים ראו אותי משחקת והציעו לי לקחת את הכדורגל לקצת יותר לכיוון מקצועני. כך הגעתי לאחת הקבוצות היותר טובות שהיו אז בקונטיקט".

אחרי 3 שנים בארה"ב, משפחתה חזרה לישראל ובגיל 12 הגיעה אלינב לתחנה הראשונה שלה בכדור הישראלי, מחלקת הבנים של מכבי תל אביב. "הם נתנו לי הזדמנות ללמוד מהבנים, פשוט לשחק בקצב שלהם. מה שמאוד עזר לי להמשך התהליך שלי בכדורגל. נהניתי מהכל ולמדתי הרבה דברים".

לאחר שנה במכבי ת"א עברה אלינב למחלקת הנערות של הפועל פ"ת. בעקבות היכולת הטובה צורפה לאקדמיית הנערות בווינגיט ולאחר מכן שיחקה עונה אחת במ.כ.נ. רמת השרון לפני המעבר לליגת המכללות. את הקריירה הבינלאומית שלה היא החלה במשחק בלתי נשכח מול קבוצת צ'לסי עם שמונה וחצי אלף אוהדים ביציעים.

"החלום הכי גדול שלי כל השנים היה לשחק בנבחרת ולשים את המדים הלאומיים. זאת הייתה תחושה מטורפת ועוד יותר כשאת משחקת מול צ'לסי, קבוצה מהטופ העולמי, מול קהל כזה גדול. זה רק מראה כמה פוטנציאל יש לכדורגל הנשים עם השקעה ופרסום נכון, אני מאמינה שאנחנו יכולים להגיע למספרים כאלו בעתיד".

במהלך הקמפיין האחרון נבחרת ישראל הובילה בחוץ 0:2 על טורקיה, אך הפסידה 3:2 עם צמד דרמטי של הטורקיות בתוספת הזמן. במשחק הביתי שאירחה ישראל את הטורקיות, שער קריטי של אלינב הוביל לניצחון 0:1 על נבחרת טורקיה. שער שקטע את רצף ההפסדים של הנבחרת והחל רצף של שלושה ניצחונות רצופים.

"במשחק בחוץ מול טורקיה היינו ממש קרובות ובסוף זה התפקשש ברגע האחרון. אז כל הנבחרת באה במוטיבציה מאוד גדולה לנצח אותן במיוחד שזה בבית שלנו. זאת הייתה תחושה די מדהימה לשים גול בבית מול המשפחה שלי, מול כל האוהדים. לתת לנבחרת את הניצחון הראשון בקמפיין ולקחת את שלוש הנקודות האלו. אני חושבת שזה נתן בוסט של מוטיבציה מאוד גדולה לנבחרת. ואני חושבת שראו את זה בהמשך המשחקים בקמפיין".

איך נוצר הקשר עם קנזס?

"סיימתי את הצבא והבנתי שבארץ אין לי כל כך מה לחפש, כי אני רוצה להמשיך ולהתקדם עם הכדורגל. הבנתי שכרגע בכדורגל בעולם אין מספיק משכורות שאפשר לחיות מהן, אז החלטתי שאני רוצה לשלב את הכדורגל עם הלימודים. בארה"ב יש מעטפת מטורפת, בעצם את עושה תואר ראשון ובמקביל את משחק ארבע שנים וידעתי שזה המקום הנכון בשבילי לשלב לימודים וגם לשחק ברמה הכי גבוהה שיש. סוכנות הקולג'ים "USA FIRST TEAM" יצרו את הקשר ושלחו להם סרטונים שלי ואז קנזס יצרו איתי קשר וכך החלטנו להגיע לפה".

מה ההבדלים בין ארה"ב לישראל?

"קודם כל ההשקעה. משקיעים פה, כמות כספים שבלתי ניתן להאמין בספורט בכללי וגם בכדורגל הנשים. אני חושבת שזה גם הבנות שהתחילו לשחק מגיל מאוד צעיר, אז יש להן את כל הניסיון והכלים והרמה פה באמת מאוד גדולה. זה כל המעטפת והמתקנים, באמת כמות בנות מטורפת. יש פה כמות עצומה של בנות שמשחקות בכדורגל נשים ומן הסתם הרמה פה תהיה הרבה יותר גבוהה".

We put a microphone on Shira and this is how it went ???? pic.twitter.com/55QhTYjqhJ

— Kansas Soccer (@KUWSoccer) October 25, 2022