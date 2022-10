אלופת אפגניסטן חתמה בקבוצת האופניים הישראלית: "זו גאווה ושליחות"

אלופת אפגניסטן החדשה תתחרה במדי קבוצת הנשים הבכירה של ״ישראל פרמייר טק״. פריבה האשימי (19), שנמלטה מאימת הטליבאן ניצחה אמש (שני) באליפות המרגשת שהתקיימה בגלות.

האלופה החדשה שנמלטה מהטליבאן ימים לפני ההשתלטות על קאבול הודתה בדמעות: ״אייצג את כל האפגניות שחיות תחת דיכוי ואפלייה״. המשתתפות באליפות שנערכה לראשונה בשוויץ חולצו במבצע מיוחד בסיוע אדמס וארגון ישראייד הישראלי. שניות לאחר שחצתה את קו הסיום כשידיה מורמות אל על כאלופת אפגניסטן החדשה, פרצו הדמעות מעיניה של פריבה האשימי והיא נפלה לזרועותיה של אחותה הגדולה יולדוז שסיימה פחות משניה אחריה.

Let's go, girls!

The Afghanistan ???????? UCI National Championship just started in Aigle, Switzerland with 49 proud riders. They endured hardship escaping from the Taliban but refused to give up.

Yalla! pic.twitter.com/DMgtNdarln

