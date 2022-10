חמש מדינות בארה"ב יכריעו במשאל עם האם לבטל את עבדות האסירים

הבוחרים בחמש מדינות בארצות הברית יחליטו בקרוב במסגרת משאלי עם, בבחירות האמצע, האם לבטל את עבודת הכפייה של אסירים בבתי הכלא, ובכך לסגור את הפרצה, המאפשר עבדות בארה"ב יותר מ-150 שנה לאחר שחרור העבדים. באלבמה הכריזו אסירים על שביתה על רקע תנאי המחיה העבודה בה הם נדרשים לעבוד.

אף אחת מהצעות החוק המונחות לא צפויה לגרום לשינויים מידיים בבתי הכלא באותן מדינות, אך אם יעברו הן עלולות לגרום לאתגרים משפטיים הקשורים לשימוש בעבודת אסירים. הצעות החוק הן חלק מקמפיין כולל בארה"ב לתיקון מחודש של התיקון ה-13 לחוקה אשר אסר על עבדות, שיעבוד ועבודות כפיה, אך הותיר חריג ואפשר אותן כסוג של ענישה פלילית.

"אחותי הועברה לחוות כליאה בוירג'יניה, שם היא הולך לרצות את עונשה" צייצה קריסטין חדיד, פעילה לזכויות אסירים ואחות לאסירה. "זה אחד מבתי הכלא היותר נחמדים במדינה ועדיין, היא נדרשת לעבוד 8 שעות ביום תמורת 0.45 דולר לשעה. היא אומרת לי 'אני לא מאמינה קריסטין, אנחנו ב-2022 ואני שפחה בחווה".

My sister was transferred to a prison work farm in VA, where she'll serve out her sentence.

It's one of the nicer prisons in the state. Still, she'll be required to labor 8 hrs/day for $0.45/hr.

"I can't believe it, Kristine. It's 2022 and I'm really a slave on a plantation."

