משבר האנרגיה: בגרמניה מפרקים 8 טורבינות רוח כדי להרחיב מכרה פחם 

משבר אספקת האנרגיה בגרמניה נותן את אותותיו, אך כעת המדינה שנחשבת לאחת ממובילות המדיניות להפחתת גזי חממה, פועלת בכיוון לא צפוי: 8 טורבינות רוח באיזור גרצויילר בגרמניה יפורקו כדי להרחיב מכרה פחם של חברת RWE לשטחן, שיפעל עד שנת 2030. שטחו של המכרה, במדינת נורד ריין וסטפאליה, הוא 66 קמ"ר כבר עכשיו, והורדת הטורבינות נועדה להרחיבו ב-48 קמ"ר נוספים.

טורבינות הרוח שהוסרו הן ותיקות יחסית ועומדות משנת 2001. הן לא היו רחוקות מסוף תקופת השימוש בהן, אך הצורך הדחוף של גרמניה בפחם הוא שדחף לדחוק את קץ השימוש בהן כדי להגביר את כריית הפחם. טורבינה אחת כבר פורקה בשבוע שעבר, וככל הנראה בעת הפירוק, בסיס העמוד של טורבינת הענק נשבר.

Germany is tearing down wind turbines to make way for brown coal. No joke. The coal from this mine will be 6x more than a 1.5° budget would allow. Also no joke. This is a policy pushed forward by the Green Party leaders. Still no joke.

חברת RWE הגרמנית אישרה את המידע לפיו כל 8 טורבינות הרוח יפורקו במהלך החודשים הקרובים בעבור הרחבת מכרה הפחם לטענת החברה, התכנית לפרקן בעבור כריית הפחם שמתחתיהן הייתה ידועה עוד במועד הקמתן בשנת 2001 והכריה אושרה עוד בשנת 1998. "אנו מבינים שזה נתפס כפרדוקסלי", אמר דובר החברה, "אבל זה המצב".

המחסור ביבוא אנרגיה מרוסיה הוא הגורם העיקרי שדרבן את החברה להאיץ את הורדת הטורבינות והרחבת מכרה הפחם. גרמניה עדיין מתכוונת להיגמל משימוש בפחם בשנת 2030. אך בינתיים, RWE תפעיל מחדש תחנות כוח פחמיות שכבר הועברו למצב שימור, בהיקף של 300 מגה-ואט. הספק זה גבוה משמעותית מזה של הטורבינות, העומד על 12 מגה-ואט בלבד, להן גם שעות הפעלה פחותות בשנה לעומת תחנת כח פוסילית, בשל נישוב לא מספיק של רוח.

ForksTalk Newswatch: Wind farm in Germany being demolished to make room for coal mine: A wind farm in Germany is being demolished to make room for a coal mine expansion.

German energy giant RWE is tearing down wind turbines to expand a neighboring… https://t.co/TIJyEx0xNw pic.twitter.com/Vyw03u3MdB

