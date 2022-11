עסקת מיזוג זירת המסחר FTX ובייננס התפוצצה, לקוחות FTX עלולים לאבד הכל

עסקת זירת המחסר FTX ובייננס התפוצצה, לקוחות FTX עלולים לאבד הכל. חברת בייננס הודיעה אתמול (רביעי) שלא תרכוש את זירת המסחר בקריפטו FTX שנקלעה לקשיים. לקוחות FTX ניצבים בפני חוסר ודאות מוחלט והם עלולים לאבד את כל יתרות הקריפטו שהועברו לזירה זו. מדובר בשתיים מהזירות הגדולות ביותר למסחר בקריפטו לפי דיווחיהן, מה שמגורם לירידת שערים משמעותית כמעט בכל נכסי הקריפטו.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

— Binance (@binance) November 9, 2022