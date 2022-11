מפולת בקריפטו: FTX קרסה, ואלמונים רוקנו אותה מנכסיה

לקוחות זירת FTX למסחר בקריפטו איבדו גישה לנכסיהם כנראה לתמיד. לפי מכתב למשקיעים, לחברה נותרו נכסים בשווי מיליארד דולר, והתחייבויות בהיקף של 9 מיליארד דולר. אחרי הדיווח, נגנבו נכסי קריפטו בשווי 600 מיליון דולר על ידי תוקף לא ידוע מארנקי החברה. גם מי שהצליח למשוך נכסים ב-90 הימים שקדמו לפשיטת הרגל, עלול להידרש להשיב אותם לקופת החברה. גם זירת BlockFi חדלה לאפשר ללקוחות למשוך כספים. התמונה המסתמנת מקריסת זירת המסחר FTX הולכת ומתגלה כמבוך של גניבה, שקרים ונכסים שנעלמו.

ביום שישי הוגשו מסמכי פשיטת הרגל של פירמידת החברות של המייסד סם בנקמן פריד, שנוגעת ל-134 חברות שונות, מתוך כ-170 חברות וצדדים קשורים בסך הכול.

Today, I filed FTX, FTX US, and Alameda for voluntary Chapter 11 proceedings in the US.

לפי המסמכים, מצבה של החברה לא רע, ונכסיה והתחייבויותיה נאמדים כולם בטווח של בין 10 ל-50 מיליארד דולר. המידע שמספקת החברה לא חד משמעי. לפי מסמכי פשיטת הרגל, לחברה מעל 100 אלף בעלי חוב, ואילו בעבר טענה שהיו לה יותר ממיליון לקוחות.

חלק גדול מנכסיה הוא פיקטיבי. כך למשל, לחברה היו לכאורה ביום חמישי טוקן קריפטו בשם Serum שרשום בשווי של 2.2 מיליארד דולר. שווי השוק של Serum ביום חמישי היה 88 מיליון דולר בלבד. הביקוש אליו נמוך הרבה יותר, כך שהנזלה של השווי התיאורטי הטוקן בעבור FTX אמורה לקחת בתיאוריה כמה עשורים, ולא אפשרית בכלל.

FTX רשומה באיי הבהאמה, אך כמעט כל מניותיה שייכות לחברה אמריקאית בבעלות בנקמן פריד, ולכן הבקשה לפשיטת רגל הוגשה בארצות הברית. רשות ניירות הערך של איי הבהאמה הודיעה אמש בטוויטר על הקפאת משיכות מנכסי FTX.

לפי דיווחים בטוויטר ובאתר קוינדסק, נכסי קריפטו בשווי 600 מיליון דולר הוברחו מארנקי הקריפטו של החברה ביום שישי, בטוקנים שהועברו על גבי רשתות את'ריום, סולנה וביננס סמארט צ'יין. היועץ המשפטי של החברה ריאן מילר כתב אתמול בטוויטר: "FTX נפרצה. אפליקציות של FTX הן נוזקות. יש למחוק אותן". לא ברור אם באמת התרחשה פריצה או שעובדים בעלי הרשאות לבצע העברות הבריחו נכסים מהחברה. מאוחר יותר טען מילר שהחברה מעבירה את שארית הנכסים לארנקים מאובטחים יותר ("אחסון קר").

FTX just released this message on their Telegram channel.

It looks like they are claiming it is a hack and the FTX wallets are being looted tonight.

There is a bankruptcy freeze in place. The bankruptcy trustee says he is not involved in what is happening tonight. pic.twitter.com/VjVNfHL91p

