ברוב צר: המפלגה הרפובליקנית הבטיחה את השליטה בבית הנבחרים

המפלגה הרפובליקנית הבטיחה את הרוב בבית הנבחרים, לאחר שזכתה במושב ה-218. תוצאות מרוצי הבחירות במספר מדינות עדיין לא הוכרזו רשמית, והרפובליקנים יכולים להגדיל את הרוב שלהם. הרוב הרפובליקני בבית הנבחרים עלול לסכל מדיניות מצד הנשיא ביידן. הדמוקרטים הבטיחו את הרוב בסאנט בשבוע שעבר.

ההכרזה על הרוב הרפובליקני בבית הנבחרים, הגיעה יותר משבוע לאחר סיום בחירות האמצע, לאחר שהמועמד הרפובליקני, מייק גרסייה, ניצח בבחירות במחוז ה-27 בקליפורניה.

קווין מק'ארתי, נציג המיעוט הרפובליקני כעת, שמיועד להיות יו"ר הנבחרים החדש, הגיב לתוצאות וצייץ: "האמריקאים מוכנים לכיוון חדש, ובית הנבחרים הרפובליקני יספק זאת"

???? BREAKING ???? Republicans have officially flipped the People's House! Americans are ready for a new direction, and House Republicans are ready to deliver. pic.twitter.com/JIRrLEhKQe

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) November 17, 2022