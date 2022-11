בית א': האנדרדוג החזקה ביותר

לרגל פתיחת המונדיאל, ריכזנו עבורכם את הבתים, השחקנים והציפיות שימלאו את הכותרות העולמיות בשבועות הקרובים. בכל יום בית אחר, ונתחיל כמובן עם בית א'.

הסיפור האמיתי של הבית הראשון הוא כמובן של המארחת, שזו ההופעה הראשונה שלה בטורניר בעקבות היותה המארחת. מאז נוסד הגביע העולמי לפני 92, אף קבוצה מארחת לא הפסידה במשחק הפתיחה. הולנד, שנעדרה מגביע העולם הקודם, לא צפויה לחוות קשיים רבים בהעפלה לשלב הבא, אבל בשמינית הגמר היא צפויה להתאמץ הרבה יותר. הקרב על המקום השני יהיה ככל הנראה בין אקוודור המפתיעה לסנגל, שאלמלא היעדרו של סאדיו מאנה, הייתה המצטרפת הוודאית להולנד בשמינית הגמר.

גוסטבו אלפארו יקווה לעלות לשלב הבא כפי שעשה במוקדמות, עם הגנה חזקה מאוד וכדורגל לא דרום-אמריקאי במיוחד באופיו, אך עם שחקנים שהוציאו תוצאות תיקו גם מברזיל ומארגנטינה.

שוערים: הראנאן גאלינדס (אוקאס), מויסס רמירו (אינדפנדיינטה דל ואלי), אלכסנדר דומינגס (לואו קיטו)

הגנה: פליקס טורס (סנטוס לגונה), פיירו הינאקפיה (באייר לברקוזן), רוברט ארבולדה (סאו פאולו), וויליאם פאצ'ו (רויאל אנטוורפן) פרוויס אסטופיניאן (ברייטון), חאבייר אריאגה (סיאטל סאונדרס), אנחלו פרסיאדו, (גנק) דייגו פלאסיוס (לוס אנג'לס), ג'קסון פרוזו (טרואה)

קישור: חוסה סיפואנטס (לוס אנג'לס), קרלוס גרואסו (אוגסבורג), איירטון פרסיאדו (סנטוס לגונה), רומאריו איבארה (פאצ'וקה), אנחל מנה (קלאב לאון), ג'רמי סרמיינטו (ברייטון), ג'גסון מנדס (לוס אנג'לס), אלאן פרנקו (טאז'ארס קורדובה), מויסס קאייסדו (ברייטון)

התקפה: מיכאל אסטראדה (קרוס אזול), אנר ולנסיה (פנרבחצ'ה), גונסאלו פלאטה (ריאל ויאדוליד), דג'ורקאף ראסקו (ניואלס אולד בויס), קווין רודריגס (אימבבורה)

לואי ואן חאל לא זימן למונדיאל את השוער הוותיק יספר סילסן ואת ראיין חראפנברך הצעיר מהסגל, ויקווה שהשחקנים ה"אירופאיים" יותר שלו יהיו האקס פקטור מול הנבחרות הגדולות יותר, אך כדי להגיע לשמינית, האורנג' יצטרכו לעבור את שלב הבתים בהצלחה.

שוערים: ג'סטין ביילו (פיינורד), אנדריאס נופרט (הירנביין), רמקו פסביר (אייאקס)



הגנה: וירג'יל ואן דייק (ליברפול), נייתן אקה (מנצ'סטר סיטי), דיילי בלינד (אייאקס), יוריאן טימבר (אייאקס), דנזל דמפריס (אינטר), סטפן דה פריי (אינטר), מתייס דה ליכט (באיירן מינכן), טיירל מלאסיה (מנצ'סטר יונייטד), ג'רמי פרימפונג (באייר לברקוזן)



קישור: פרנקי דה יונג (ברצלונה), סטיבן ברחהאוס (אייאקס), דייבי קלאסן (אייאקס), תון קופמיינרס (אטאלנטה), מארטן דה רון (אטאלנטה), קנת' טיילור (אייאקס), צ'אבי סימונס (פ.ס.וו)



התקפה: ממפיס דפאיי (ברצלונה), סטיבן ברחוויין (אייאקס), קודי חאקפו (פ.ס.וו), וינסנט יאנסן (אנטוורפן), לוק דה יונג (פ.ס.וו), נואה לאנג (ברוז'), וואט ווחהורסט (בשיקטאש)/

Our official ???????????????????? ???????????????????????????? for the #FIFAWorldCup ! ???????????? #NothingLikeOranje pic.twitter.com/nymkLmeqmL

רק 25 שחקנים יהיו בסגל של אליו סיסה, שייאלץ להסתדר ללא הכוכב הגדול של הנבחרת, סאדיו מאנה הפצוע מבאיירן מינכן. הנבחרת האפריקאית תנסה להשיג ניצחונות בעזרת פאפה סאר מטוטנהאם, קרפין דיאטה ואמאדו דיינג.

שוערים: אדוארד מנדי (צ'לסי), אלפרד גומיס (ראן), סני דיינג (קווינס פארק ריינג'רס)

הגנה: קאלידו קוליבאלי (צ'לסי), עבדו דיאלו (לייפציג), יוסוף סבאלי (ריאל בטיס), פודה באלו טורה (מילאן), פאפה אבו סיסה (אולימפיאקוס), איסמעיל ז'קובס (מונאקו), פורמוסה מנדי (אמיין)

קישור: אידריסה גאנה גיי (אברטון), שייקו קויאטה (נוטינגהאם פורסט), נמפליס מנדי (לסטר), קפרין דיאטה (מונאקו), פאפה גיי (מארסיי), פאפה מטאר סאר (טוטנהאם), פאתה סיס (ראיו ואייקנו), מוסטפה נאמה (פאפוס), ממאדו לום אנדיאייה (רדינג).

התקפה: איסמעילה סאר (ווטפורד), בולאיה דיה (סלרניטנה), אמאדו דיינג (מארסיי), פמארה דיידהיו (אלאניאספור), ניקולה ז'קסון (ויאריאל), אילימאן אנדיאייה (שפילד יונייטד).

Le mur que nous avons besoins durant la Coupe du monde ⬇️

.

The only wall you need during the World Cup is right here ⬇️

.

.#football #senegal #worldcup #fifa @kkoulibaly26 @IGanaGueye @NameMoustapha @famara2001 @fifaworldcup_ar @kf1011 @AlfredGom1s @edou_mendy_ @famara2001 pic.twitter.com/g4s4zcMsHW

— Football Senegal (@FootballSenegal) November 18, 2022