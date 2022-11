 בית ב': הכל פוליטי

בית ב' מספק לצופי המונדיאל סיטואציה פוליטית, לא פחות מאשר בתחום הכדורגל. שלושת המחזורים בבית יפגישו את איראן עם אנגליה, וויילס וארצות הברית, שמטילות עליה סנקציות זה מספר שנים. אנגליה היא זו שהעניקה עצמאות לארצות הברית לפני 245 שנה, ואילו וויילס, לעומת זאת, דרשה לא אחת עצמאות מבריטניה, אך אומצה אליה בחיבוק דב.

באשר לכדורגל, אנגליה היא הפייבוריטית הברורה, אך שלוש הנבחרות האחרות יתחרו על המקום השני בבית. וארצות הברית שמרשימה לאחרונה וזכתה בגביע הזהב, תצטרך להתמודד מול יריבתה הפוליטית, שאמנם מעולם לא הרשימה במיוחד בגביע העולם, אך נמצאת במגמת שיפור וסיימה את המוקדמות כנבחרת הטובה באסיה. ארצות הברית ואיראן כבר נפגשו בעבר, בגביע העולם, זה היה בצרפת 1998, במה שכונה "אם כל המשחקים", אז איראן ניצחה 2-1. וויילס קיבלה "מספיק" בליגת האומות כדי להעפיל למונדיאל לראשונה מאז 1958, אך ספק אם החבורה המוכשרת שלה תספיק כדי לעלות שלב.

המחזור הראשון ייפתח היום (שני) בשעה 15:00 במשחק של אנגליה מול איראן. בשעה 21:00 ארצות הברית תפגוש את ויילס.

במחזור השני שיתקיים ב-25 בנובמבר (יום שישי) וויילס תפגוש את איראן בשעה 12:00 ואנגליה את ארצות הברית בשעה 21:00.

במחזור השלישי והמסקרן ביותר שיתקיים ב-29 בנובמבר (יום שלישי) שני המשחקים ייערכו בשעה 21:00 ויפגישו את ויילס ואנגליה ל"דרבי" בריטי, ואת ארצות הברית ואיראן כשהיחסים בין המדינות מתוחים יותר מאי פעם.

הסגל של גארת' סאות'גייט יכלול את קאלום ווילסון המבטיח מניוקאסל, אך לא את ג'יידון סאנצ'ו ממנצ'סטר יונייטד. הכוכבים הגדולים שהגיעו להישגים יפים ביורו האחרון (גמר) ובמונדיאל האחרון (חצי גמר), נמצאים בירידה ביכולתם בשנתיים האחרונות, והאומה האנגלית למודת הכישלונות מקווה שמשהו יתחבר אצל חניכיו של סאות'גייט.

שוערים: ג'ורדן פיקפורד (אברטון), ניק פופ (ניוקאסל), ארון רמסדייל (ארסנל)

הגנה: טרנט אלכסנדר ארנולד (ליברפול), קונור קואדי (אברטון), אריק דייר (טוטנהאם), הארי מגווייר (מנצ'סטר יונייטד), לוק שואו (מנצ'סטר יונייטד), ג'ון סטונס (מנצ'סטר סיטי), קיראן טריפייר (ניוקאסל), קייל ווקר (מנצ'סטר סיטי), בן וייט (ארסנל)

קישור: ג'וד בלינגהאם (בורוסיה דורטמונד), קונור גלאגר (צ'לסי), ג'ורדן הנדרסון (ליברפול), מייסון מאונט (צ'לסי), קלווין פיליפס (מנצ'סטר סיטי), דקלאן רייס (ווסטהאם)

התקפה: פיל פודן (מנצ'סטר סיטי), ג'ייק גריליש (מנצ'סטר סיטי), הארי קיין (טוטנהאם), ג'יימס מדיסון (לסטר), מרקוס רשפורד (מנצ'סטר יונייטד), בוקאיו סאקה (ארסנל), רחים סטרלינג (צ'לסי), קאלום ווילסון (ניוקאסל)

