עיתונאי הניו יורק טיימס פתחו בשביתה בת 24 שעות

מאות עיתונאים ועובדים נוספים בניו יורק טיימס פתחו היום (חמישי) בשביתה בת 24 שעות, במחאה על עיכוב במשא ומתן להסכם קיבוצי לאחר שהאחרון תם במרץ 2021. זו השביתה הגדולה בהיקפה בעיתון מזה 40 שנה.

עובדי מערכת החדשות בעיתון, וחברים נוספים בארגון העיתונאים, The NewsGuild of New York, אמרו כי הם מאסו מהדיונים המתמשכים על חוזה העבודה הקיבוצי שלהם, שכאמור פג לפני שנה. הארגון הודיע בשבוע שעבר כי 1,100 חבריו במערכת העיתון יעצרו את עבודתם למשך 24 שעות, אלא אם יושג הסכם.

הארגון צייץ הבוקר כי, "זה רשמי, שביתה הגדולה בהיקפה מזה ארבעה עשורים בחברה החלה. זה לא קל לסרב לעבוד במה שאתה אוהב, אבל החברים בארגון מוכנים לעשות מה שנדרש כמו לזכות במערכת חדשות מיטיבה לכולם". מלבד השביתה העובדים מתכננים אסיפה מחוץ למשרדי המערכת אחרי הצהריים.

דיוני המשא ומתן נמשכו במהלך שלישי ורביעי, אבל שני הצדדים נותרו בעמדותיהם בנושא העלאת השכר ומדיניות עבודה מרחוק. סגן רכז המערכת קליף לוי אמר כי החברה מוכנה להציע העלאה של 5.5%, ועלייה נוספת של 3% ב-2023, ו-2024, שיהוו עלייה שנתית של 2.2% לאורך תקופת החוזה. סטייסי קאוולי, כתבת פיננסים, ונציגת האיגוד אמרה כי הארגון מבקש העלאה של 10%, שתפצה על שחיקת השכר בשנתיים שהאחרונות בהן לא עלה השכר.

If @NYTimesGuild members don't have a deal soon, we’re asking readers to not engage in any @nytimes platforms tomorrow and stand with us on the digital picket line! Read local news. Listen to public radio. Pull out a cookbook. Break your Wordle streak. pic.twitter.com/gzQCL58ir7

— NYTimesGuild (@NYTimesGuild) December 7, 2022