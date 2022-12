הזמרת סלין דיון: "אובחנתי במחלה נדירה"

הזמרת סלין דיון, הודיע היום (חמישי) שהיא מבטלת את סיבוב ההופעות המתוכנן בשל בעיות בריאותיות איתן היא מתמודדת. דיון, אמורה הייתה להופיע בישראל באצטדיון בלומפילד ב-31 במאי 2023, אך גם ההופעה הזאת מבוטלת.

"לאחרונה אובחנתי עם בעיה נוירולוגית נדירה מאוד שנקראת סטיף-פירסון סינדרום", אמרה דיון למעריציה בסרטון שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה.

דיון הוסיפה, "בזמן שאנו עדיין לומדים על המצב הנדיר הזה, אנחנו יודעים שזה מה שגורם לכל ההתכווצויות הרבות מהן אני סובלת. לצערי, ההתכווצויות הללו משפיעות על כל חלק בשגרת היום שלי. לפעמים מקשות עליי ללכת ולא מאפשרות לי להשתמש במיתרי הקול ולשיר כמו שאני רגילה".

"כל מה שאני יודעת הוא לשיר, זה מה שעשיתי כל חיי", סיכמה הזמרת. "זה מה שאני אוהבת לעשות יותר מכל דבר אחר. כדי לחזור לעצמי אין לי ברירה אלא להתרכז בהחלמה ובבריאות שלי, ויש לי תקווה שאני בדרך הנכונה להחלמה".

דיון היא זמרת קנדית שהתגלתה לעולם כשייצגה את שוויץ באירוויזיון 1988 עם השיר "Where Does My Heart Beat Now" וזכתה במקום הראשון. ב-1991 זכתה דיון בפרס האוסקר לשיר הטוב ביותר בסרט "היפה והחיה", עם שיר הנושא "Beauty and the Beast".

ב-1997 שרה את שיר הנושא של הסרט "טיטניק", "My Heart Will Go On” ששבר את שיאי ההשמעות בעולם כולו.

היא מכרה למעלה מ-200 מיליון תקליטים ונחשבת לאחת המוזיקאיות הנמכרות והעשירות ביותר בעולם.