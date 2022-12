גרנט ואהל היה המלאך השומר שלי, ואם הוא לא נרצח, הוא מת בגלל רשלנות

‏ב-98' היה זה תורי להוציא אותו ממצוקה: הייתי אז רכז עיתונות מטעם פיפ״א, עם עניבה, נהג וכל התנאים, אבל בגלל שהגביע העולמי הגיע לצרפת ומספר העיתונאים היה ענק, הרבה ‏מחברינו לעט, ‏לא היו משיגים כרטיסים בגלל מספרם הרב ויציע עיתונאים קטן מדי.

‏היום, מותר להגיד שלא פעם ולא פעמיים, החבר האמריקאי שלי נשאר מחוץ לרשימת העיתונאים למשחקים חשובים. ובאתי לעזרתו בכל פעם שיכולתי. למשחק הגמר בין ברזיל לצרפת, הוא היה עצוב במיוחד כי הוא לא השיג כרטיס ‏, אבל כחמש דקות לפני תחילת המשחק, ביקשתי מהבוס שלי, הרי האמריקאים היו איתנו בסדר גמור, ותוך רגע גרנט קיבל כרטיס לגמר הגביע העולמי הראשון שלו.

יש מספר ממש קטן של אנשים שעזרו לי מבלי לבקש תמורה במהלך חיי, אבל אני גם כותב על מלאך ‏שנלחם שנים על גבי שנים כדי להמריץ, לפרסם לדחוף קדימה את הכדורגל באמריקה, באומה שבה Football זה משחק עם קסדות וכדור מוזר.

Just an incredible designed set-piece goal by the Netherlands.

‏וכבר ב-2006, רשתות הטלוויזיה הגדולות באמריקה, גילו שיש להם כוכב מולם. ואז גם האנגלים גילו אותו. וגם הקנדים, האוסטרליים, אפילו הדרום-אפריקאים, הנורווגים והשבדים, ‏כולם פתאום נתנו במה לידע המדהים והעמוק של גרנט: כוכב שהבין מאוד בתחומים רבים בכדורגל, של אדם שהגיע בכלל מאמריקה, מדינת ה-Soccer.

‏זאת הייתה הגדולה שלו: להיות איש טוב, מחייך לכולם, מבין עניין, מטורף על כדורגל, שהפך להיות לאחד המומחים הגדולים ביותר בעולם. ‏אף אמריקאי לא הגיע אי פעם למעמדו של גרנט.

‏המלאך שלי מת. והוא מת במקום הכי מדויק, הכי קרוב לליבו: בתוך אצטדיון, תוך כדי גביע עולמי, בגביע העולמי שהוא לא הסכים איתו. ‏המלאך שלי מת אחרי שהוא עבר בושות באחד המשחקים פה בקטאר, כאשר הוא לבש חולצה עם צבעי הקשת, ואסרו עליו להיכנס לאצטדיון, למרות האקרדיטציה של פיפ״א, למרות חשיבותו, ולמרות כל תשעת גביעי העולם שהיה בהם.

Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkH pic.twitter.com/HEjr0xzxU5

— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022