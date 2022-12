קריסת FTX: פליטת הפה של בנקמן פריד עשויה להפיל אותו, אבל הלקוחות לא צפויים לראות מזה כסף רב

מאז קריסת FTX, הראיות נגד סם בנקמן פריד ושותפיו לחברות FTX ואלמדה הולכות ונערמות. פריד עצמו תרם לכך כשהשתתף בסדרת ראיונות שבהם לכאורה הודה בהונאה. ללקוחות אין תקווה – ההחזרים על החובות יארכו זמן רב ולא צפויים להיות גבוהים.

בנקמן פריד נמצא בשבועיים האחרונים בבליץ תקשורתי של ראיונות לתקשורת המסורתית ורבי שיח בטוויטר, שבהם הוא מודה שנכשל בתפקידו, פעל בחוסר אחריות ומצטער על הנזק הרב שגרם. פריד נוטה להתחמק כשהוא נשאל ישירות אם הונה במתכוון את לקוחותיו הרבים, אבל מעידה אחת חשפה את האמת.

יוצר סרטוני הרשת קופיזילה, שמתמקד בחשיפת הונאות, השתתף בכמה רבי שיח עם בנקמן פריד, ובשיחתם השלישית הצליח להוציא מבנקמן פריד הודאה בכך שבימים שקדמו לקריסה מוחלטת של FTX, התאפשרה משיכת נכסים מהפלטפורמה במיליארדי דולרים. בכך, לכאורה, מודה בנקמן פריד שנהג בנכסי הלקוחות בניגוד לתנאי השימוש של FTX, שבהן נכתב במפורש שלפלטפורמה אסור לבצע בהם דבר, אלא אם קיבלו לכך הוראה מפורשת מהלקוחות, לצד לקוחות שחתמו על תנאי שימוש אחרים, לפעולות מסחר מסוכנות יותר, שבהן מותר לכאורה לפלטפורמה להלוות את נכסי הלקוחות.

בפועל, התרת משיכות לכלל הלקוחות באופן חופשי מעידה לכאורה על כך שלא התבצעה שום הפרדה בין כספים ונכסים של לקוחות, בהתאם לתנאי השימוש שהסכימו להם, תוך הונאת עיקר הלקוחות, שתנאי השימוש הבטיחו להם שמירה מוחלטת על הנכסים, ללא העברתם לשום צד ג' בשום מקרה.

לפי פרסום ב'ניו יורק טיימס', בנקמן פריד ו-FTX נחקרים בארצות הברית בחשד שהיו מעורבים במפולת של טרה/לונה, שהיוותה את אות ההתחלה ל"חורף הקריפטו" שמוטט חלק גדול מהשוק.

לכאורה, התמוטטות צמד מטבעות הקריפטו הותנעה על ידי סדרה ארוכה ומהירה של פקודות מכירה של מטבעות טרה, שהגיעו מ-FTX. כל פקודה נעשתה בכמות קטנה יחסית, אך ריבוי ההוראות והקצב המהיר שלהן גרמו לירידת השער של טרה. בהמשך, התרחש סחף של סוחרי קריפטו אחרים שניסו להיחלץ מהפוזיציה של חשיפה לטרה ולונה, ובסוף שני המטבעות קרסו.

החקירה מתמקדת באפשרות ש-FTX ניסתה בכוונה לבצע מניפולציה שתפגע בערך השוק של לונה, בזמן שהחזיקה בהימור כספי ניכר נגד לונה, מה שבתיאוריה היה יכול להסב לה רווחים מהירים וגדולים.

סיפור זה מזכיר את הסיפור של מייקל בארי ומארק באום, שהימרו נגד שוק משכנתאות הסאב-פריים האמריקאי כשהבינו את מכאניקת הבועה בו, שתועדה בסרט "מכונת הכסף". בארי ובאום הצליחו למכור את הפוזיציה שלהם, וכך להרוויח רווחים עצומים לפני קריסת השוק. הפעילות שלהם לא הייתה הסיבה למפולת בשוק הענק, אלא הקושי של הלווים הרבים להחזיר משכנתאות שהתזרימים של ההחזרים שלהם נמכרו באופן ממונף מיד ליד.

לעומת זאת, במקרה של לונה, הפעילות של FTX עצמה חשודה כזו שגרמה למפולת. במלים אחרות, FTX ניסתה לכאורה לחולל נזק מוגבל כדי להרוויח על חשבון שחקנים אחרים בלי למוטט את השוק, אך התוצאה הייתה קריסה רחבת היקף, שמסמנת את תחילתו של "אפקט דומינו" שספיחיה הגיעו אף לקריסה של FTX עצמה כעבור כמה חודשים.

חקירות נוספות נגד בנקמן פריד נפתחו גם בנושא ניהול כספי הלקוחות שלFTX והפרות כללי ניירות ערך. אף שהחברה רשומה באיי הבהאמה, היא מוחזקת על ידי חברה אמריקאית שנמצאת בבעלות מלאה של בנקמן פריד, והחזיקה חברה בת אמריקאית בשם FTX US, שגם היא כיום בפשיטת רגל.

לפי דיווח בוול סטריט ז'ורנל, דברים קשים נאמרו בקבוצת רב שיח סודית באפליקציה סיגנל בין מנכ"ל ביננס צ'אנג פאנג זאהו לבנקמן פריד ביממה שקדמה לפשיטת הרגל.

קיומה של הקבוצה, ושמה, Exchange coordination, עשויים להיחשב להפרה של חוקי הגבלים עסקיים. בקבוצה חברים, בין השאר, גם פאולו ארדואינו, בכיר ב–Tether, ג'סטין סאן, מייסד הבלוקצ'יין טרון, וג'סי פאוול, מייסד שותף של זירת המסחר קראקן.

ב-10 בנובמבר, יום לפני פשיטת הרגל של קונצרן FTX, חלה ירידה בשווי הטוקן Tether (USDT), שהוא הנסחר ביותר בכלכלת הקריפטו מבחינת מחזורי מסחר מדווחים. ערכו אמור להיות צמוד לדולר אמריקאי אחד’ וקריסה שלו שקולה לקריסת רוב כלכלת הקריפטו. זאהו האשים את בנקמן פריד בעסקה שנועדה לשיטתו לחבל ביציבות של USDT, באמצעות החלפת 250 אלף טוקנים מסוג זה בטוקנים דומים בשם USDC. בנקמן פריד הכחיש שניסה לחבל, ואמר שעסקות בהיקף כזה לא אמורות כלל להשפיע על שער המטבע. השער ירד באותו יום ל-98 סנט לUSDT- אחד, במקום 100 סנט, לפני שטיפס בחזרה. לפי זאהו, הגורם המטריד היה התדירות של פקודות המכירה של USDT, שיכולות להכניס עושי שוק ל'הלם', ולא גובה הסכומים.

FTX פיזרה מיליארדי דולרים במאות השקעות שונות, שרובם לא יחזרו בוודאות. מאות מיליונים הלכו לרכישת חסות של אצטדיון כדורסל, פרסומות בסופרבול והסכמי חסות עם סלבריטאים. נוסף על כך, כ-5.3 מיליארד דולר של הקבוצה הושקעו במגוון חברות פיננסיות, בעיקר בתחום הקריפטו, אך לא רק.

בולטות ברשימת ההשקעות חברת Genesis Digital Assets מתחום כריית הקריפטו שבה הושקעו 550 מיליון דולר, Anthropic מתחום הבינה המלאכותית שבה הושקעו 500 מיליון דולר, וקרן פיננסית בשם K5 שבה הושקעו 300 מיליון דולר. רוב ההשקעות הללו אינן נזילות או ששוויין הנזיל נמוך מאוד בהשוואה להשקעה המקורית. מדובר ב-474 השקעות שונות, שככל הנראה מומנו בכספי לקוחות FTX, ולא בהון העצמי של החברות שנשלטו על ידי בנקמן פריד. מכירתן במסגרת הליכי פשיטת רגל צפויה אף היא לגרום לירידה נוספת בשווי, בייחוד כששוקי המניות סופגים הפסדים של עשרות אחוזים בשנה האחרונה.

בנקמן פריד השקיע עשרות מיליוני דולרים בתרומות פוליטיות. הוא העניק למועמדים דמוקרטים בגלוי ולמועמדים רפובליקנים בסתר – לדבריו, בשל החשש ממתקפה תקשורתית. חלק מהפוליטיקאים שבהם תמך גרשו מרשות ניירות הערך האמריקאית "להוריד הילוך" בפעולות החקירה מטעמה נגד חברות קריפטו.

התכתבויות בינו לבין אילון מאסק חשפו סיוע פיננסי ברכישת טוויטר ובמימון אתר החדשות The Block בתחום הקריפטו.

בנקמן פריד הצטלם עם ביל קלינטון וטוני בלייר על במה משותפת בוועידת קריפטו באיי הבאהמה.

