עונש מוות נגזר באיראן על שחקן הכדורגל אמיר נאסר עזדאני

המחאה באיראן וברחבי העולם נגד התנהלות המשטר האיראני ביחסו לנשים הורגשה היטב בזמן שהנבחרת האיראנית שיחקה במונדיאל הנוכחי. כעת, על פי דיווחים שמגיעים מהמדינה, על הכדורגלן האיראני אמיר נאסר-עזדאני נגזר גזר דין מוות והוצאה להורג בתלייה לאחר שהשתתף בקמפיין למען זכויות הנשים.

ארגון שחקני הכדורגל העולמי, Union FIFPRO, שמייצג 65 אלף כדורגלנים, צייץ ביום שני: "FIFPRO מזועזעת ובהלם מהדיווחים על כך שהכדורגלן המקצועי אמיר נאסר-עזדאני עומד בפני הוצאה להורג באיראן אחרי שפתח בקמפיין למען זכויות נשים וזכות בסיסית לחופש במדינה. אנחנו עומדים בסולידריות לצידו וקוראים לביטול מיידי של העונש"

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

