אחרי ההפסד בחצי הגמר: חגיגות במרוקו, התפרעויות באירופה

אוהדי נבחרת מרוקו הגיבו הלילה (בין רביעי לחמישי) ברגשות מעורבים על הפסד הנבחרת הערבית הראשונה שהגיעה לחצי גמר המונדיאל. לצד שמחה וגאווה על ההישג המכובד, אוהדים רבים ברחבי צרפת, בלגיה, ישראל, הרשות הפלסטינית ומדינות ערביות תועדו כשהם מתפרעים, תוקפים שוטרים ואוהדים צרפתים, משחיתים רכוש ושורפים דגלי צרפת.

אוהד מרוקו בן 14 נהרג הלילה מדריסה בעיר מונפלייה שבדרום צרפת. הנער היה חלק מקבוצה של אוהדי מרוקו שחסמו את הכביש. כשעברו בין מכוניות ותלשו דגל צרפת שהיה תלוי על אחת המכוניות שעמדו בפקק, נהג הרכב יצא מהנתיב וביצע פניית פרסה חדה, במהלכה נדרס הנער, שמת מפצעיו בבית החולים.

בעיר ניס נראו התפרעויות של אוהדים משני הצדדים. אוהדי מרוקו נצפו כשהם יורים זיקוקים לעבר בתים, חנויות ואוהדי צרפת, זאת לאחר שקבוצת צרפתים מהימין הקיצוני תועדו כשהם קוראים קריאות גזעניות נגד ערבים, ואומרים "זה הבית שלנו! ערבים למטה!". ניר שם טוב, יהודי המתגורר בעיר אמר "היה בלאגן, האוהדים הערבים שרפו פחים בגלל ההפסד".

התפרעויות נראו בערים אחרות באירופה, בעיקרן בריסל, שם אוהדי מרוקו ציינו את הניצחונות הקודמים בירי חסר אבחנה של זיקוקים והשלכת אבוקות בחנויות, באזורי מגורים ולעבר המשטרה. הפעם האוהדים היו מתונים יותר לאחר היערכות נרחבת של המשטרה.

Rioting breaks out in Lyon, France as Morocco was defeated by France in the #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/PktIBCTAeI

— Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) December 14, 2022